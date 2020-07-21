Депутат Бускин: Зона отдыха на месте кинотеатра "Севастополь" - лучшее решение

Открытие новой зоны отдыха на берегу Черкизовского пруда, где раньше находился кинотеатр "Севастополь", - это лучшее решение по использованию пространства. Таким мнением поделился с журналистами депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

Как отмечает депутат от "Единой России", жители почти два десятилетия ждали парк. Построенный в 1964 году, типовой кинотеатр "Севастополь" получил стандартную для своих ровесников биографию. До конца советской эпохи это был центром притяжения жителей района и любимым местом отдыха. Затем наступил кризис. В 2000-х годах здание сгорело, в 2010 году его вернули в городскую собственность, а затем несколько лет решали, что с ним можно сделать.

Среди предложений было и строительство нового здания общественного назначения, и многое другое. Но победила самая простая концепция - благоустроить территорию, соединив ее при этом с набережной Шитова и Детским Черкизовским парком. "На мой взгляд, это, как ни странно, оптимальный вариант, - сказал Бускин. - Развалины кинотеатра имеет смысл рассматривать не как отдельное здание, а с учетом его функции - центра районной жизни. Для этого 60 лет назад выделили площадку, для этого "Севастополь" когда-то построили.

Сейчас на этом месте - безопасное и дружественное пространство для прогулок, зеленый луг у воды в центре густонаселенного района. В условиях современного мегаполиса такое пространство намного более ценно, чем практически любая постройка, тем более - новое здание в зеленой зоне. То, что излишней застройки удалось избежать - это несомненная победа жителей района.

Новая современная зона отдыха открылась там, где раньше стоял кинотеатр "Севастополь", уничтоженный пожаром в 2000-х годах. Благоустройство в этом мини-парке получилось достаточно простым: разобрав руины кинотеатра - 7,5 тысячи тонн строительного мусора, на площадку завезли плодородный грунт, сделали газон площадью более 6 тыс. кв. м, проложили систему дорожек и установили новые фонари. Особенность проекта - выбор газона: это разнотравье, в частности, райграс, тимофеевка, луговая и красная овсяница. Эти травы формируют естественное покрытие, напоминающее природный луг - именно такой вариант выбрали при опросе жители района.

Как напомнил Бускин, ранее в Москве были организованы еще 18 новых особо охраняемых природных территорий общей площадью более 1 тыс. 730 га.

"Москва с каждым годом лучше осознает, насколько необходимы каждому из горожан свежий воздух, деревья, возможность видеть природный ландшафт, не искаженный антропогенным воздействием. Новые ООПТ означают, что еще больше зеленых зон охраняются законом и, следовательно, сохранятся для будущих поколений москвичей", - подчеркнул Игорь Бускин.