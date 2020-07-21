Депутат МГД рассказал о необходимости дополнительной поддержки столичных театров и музеев

Депутаты московского парламента подготовят комплекс мер по поддержке городских музеев и театров. В Московской городской думе обсудят вопрос о дополнительной финансовой поддержке столичных театров и музеев. Об этом рассказал глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов по итогам встречи избранников с активом Столичного цеха деятелей культуры в саду "Эрмитаж".

"Сегодня возникли проблемы с выпадающими доходами, которые возникли из-за пандемии. Без государственной поддержки сфера культуры столкнется с серьезными трудностями, - отметил Герасимов. - Мы договорились, что будет обращение к фракции "Единая Россия", чтобы вынести этот вопрос на заседание думы". Речь пойдет о бюджетной поддержке на третий квартал.