Новости

Дизайнер "десятки" и партнеры планируют выпускать Lada Niva 4x4 в Германии 11:00
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии 10:34
В Ленобласти внук убил деда во время обучения стрельбе 10:26
Ученые создали материал, который невозможно распилить 10:22
Росгвардейцы помогают ликвидировать последствия паводка в Свердловской области 10:20
На улицы Краснодара после мощного ливня вышла водооткачивающая техника 10:19
В Томске пресекли канал легализации мигрантов 10:19
Опрос: Половина россиян копит с зарплаты для крупных приобретений 10:09
Роспотребнадзор рассказал о результатах мониторинга генома COVID-19 10:08
Михаила Дегтярева представили в правительстве Хабаровского края 10:08
Новый Renault Duster для России: проект отложен и может быть закрыт 10:01
Нижний Новгород назван самым вежливым городом в России 10:00
В Дагестане прошел "бой" между морским и воздушным десантом 09:41
В сенат США внесли резолюцию против участия России в "большой семерке" 09:36
В Севастопольской бухте начали формировать парадный строй кораблей ЧФ 09:31
Видео: На Среднем Урале паводок разрушил дома и мосты 09:26
Еще 853 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:23
В Челябинской области молния убила пастуха 09:21
Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 43,5 процента 09:20
Ученые выяснят риски заражения людей коронавирусом от крыс и ежей 09:20
Опубликовано изображение салона нового Hyundai Tucson 09:15
Более 10 млн изданий подключено к единой библиотечной системе Москвы 09:15
У станции "Улица Новаторов" в столице появится зарядка для электромобилей 09:12
Спрос компаний на студентов IT-специальностей превысил предложение 09:11
Toyota рассекретила Corolla GR Sport, которую будет продавать в России 09:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 09:23
Рубрика: Общество

Еще 853 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Еще 853 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Ученый назвал количество "нулевых пациентов" с коронавирусом в России

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 853 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 171 771 человек, - отметила Ракова.

Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждают специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Силуанов: Подозрения в хакерских атаках экономике России не навредят
В России предложили определить срок службы жилых домов
Международные полеты возобновятся из шести городов России
В России появится универсальный двигатель для самолетов марки Су
На Среднем Урале ливень затопил город
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году