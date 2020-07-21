Еще восемь участников "ореховской" ОПГ предстанут перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении восьми членов "ореховской" ОПГ, которое в ближайшее время с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд. Об этом во вторник сообщила официальный представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, помимо участия в банде им вменяют совершение 14 убийств, восьми покушений и подготовку одной расправы. Как отметила представитель областного СК, сложность в расследовании этого уголовного дела в первую очередь заключалась в давности совершения ряда преступлений, а также в отсутствии свидетелей и каких-либо зацепок. Члены ОПГ тщательно планировали совершаемые преступления, не оставляя после себя ни малейших следов, в том числе, не попадая под обзор камер видеонаблюдения.

"Следователями проведен большой объем работы. В результате собранные доказательства и результаты многочисленных экспертиз легли в основу обвинительного заключения, объем которого составил 109 томов на 3 тысячах 600 листах", - подчеркнула Врадий.

Как установило следствие, члены "ореховской" банды, входившей в преступное сообщество, начиная с 1996 года дерзко и цинично совершали многочисленные убийства и покушения на убийства людей. На счету 8 членов ОПГ не один десяток преступлений.

Самые громкие из них - это нападение 17 июля 2010 года на автомобиль Range Rover, в котором передвигался генеральный директор фирмы "Одинцовское подворье" Сергей Журба вместе с охранником и водителем. Из двух автоматов в них было произведено порядка 98 выстрелов. От полученных ранений личный охранник скончался на месте. Водитель и генеральный директор фирмы "Одинцовское подворье" получили ранения.

4 июня 2014 года около 10 часов утра в Одинцово, член "ореховской" ОПГ в очередной раз совершил покушение на Сергея Журбу, выстрелив в него несколько раз с чердака жилого дома. Журба получил серьезные ранения жизненно важных органов, но остался жив.

12 сентября 2014 года около 20 часов 30 минут у подъезда дома по улице Гашека в Москве один из членов ОПГ произвел не менее четырех прицельных выстрелов в юриста Татьяну Акимцеву, которая оказывала юридические услуги совладельцу рынка "Одинцовское подворье" Сергею Журбе, и не менее двух выстрелов в ее водителя. От полученных ранений они скончались на месте.

24 октября 2014 года около 7 часов 30 минут в Одинцовском районе были убиты заместитель генерального директора фирмы "Одинцовское подворье" и его супруга. Автомобиль Volvo обнаружен неподалеку от ворот их дома в кювете с телами потерпевших с огнестрельными ранениями. По их машине было произведено не менее 30 выстрелов из автоматического оружия. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Как отметили в Следственном комитете, преступления "ореховских" долгое время оставались нераскрытыми. И только благодаря кропотливому труду следователей, криминалистов и оперативных сотрудников удалось выйти на след сначала исполнителей, а потом и организаторов, и идейных вдохновителей банды.

Во время обысков в Одинцовском районе Подмосковья и Тверской области, в тайниках членов ОПГ был обнаружен и изъят целый схрон оружия. Среди прочего - огнемет, противотанковый гранатомет, снайперская винтовка Драгунова, четыре автомата Калашникова, пять пистолетов ТТ, пистолет Макарова с глушителем, револьвер системы наган, большое количество гранат и боеприпасов к оружию.

Как напомнили в СК, некоторые члены ОПГ уже предстали перед судом, а именно Буторин, Белкин и Васильченко осуждены к пожизненному лишению свободы. Пронин получил 25 лет строгого режима, Полянский 22 года, Кременецкий 19 лет, Саусарагис и Сосновский получили по 17 лет строгого режима.