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21.07.2020 18:44
Рубрика: Экономика

Няня с дипломом

Где и как будут учить домашних воспитателей детей
Текст: Андрей Андреев (Киров) , Анна Скрипка (Белгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
Сегодня своей очереди на поступление в ясли ожидают сотни тысяч детей в возрасте до трех лет. Возможность решить эту проблему появилась благодаря национальному проекту "Демография". Он создает новые рабочие места и помогает легализовать труд самозанятых нянь: государство берет на себя подготовку и сертификацию специалистов по этой профессии. Как работают сертифицированные няни в регионах - выясняли собкоры "Российской газеты".
Теперь мама может быть спокойна: качество услуг няни и безопасность ребенка гарантирует государство. Фото: Getty Images Теперь мама может быть спокойна: качество услуг няни и безопасность ребенка гарантирует государство. Фото: Getty Images
Теперь мама может быть спокойна: качество услуг няни и безопасность ребенка гарантирует государство. Фото: Getty Images
Фото: iStock
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Зачастую матери-одиночки, семьи с особенными детьми остаются один на один со своими проблемами. В Белгородской области изначально проект задумывался как раз для них. В регионе насчитали 143 такие семьи, которые заявили: "Мы нуждаемся в няне". Осталось подготовить для них помощниц.

И вот с этого года проект заработал. В педагогическом колледже были открыты специальные курсы. По окончании каждая няня прошла практику в частном детском саду - с разновозрастными детьми. И получила сертификат.

Пока на всю область - всего 33 такие няни. Но это только начало. "Как я стала няней? Совершенно случайно, - рассказывает Марина Чуева. - Я по специальности педагог-психолог. Увидела в интернете объявление о курсах сертифицированных нянь. И решила попробовать. Учиться было очень интересно".

Воспитанника для Марины Чуевой подобрали буквально сразу после получения сертификата. "Моему сыну Артему два года, - говорит мама Елена Паруш. - Мы только познакомились с Мариной Вячеславовной, и я сразу поняла: ей смогу доверить сына. Артему она тоже понравилась".

Работу няней Марине удается совмещать с основной деятельностью педагога-психолога. Стоимость услуг няни устраивает обе стороны: 120 рублей за 40 минут. И многие няни могут ухаживать за двумя-тремя воспитанниками. Главное - выстроить график.

Стоимость услуг няни в Белгороде ­устраивает обе стороны: 120 рублей за 40 минут. И многие няни могут ухаживать за двумя-тремя воспитанниками

В Кировской области прежде чем внедрить систему сертифицированных услуг по присмотру за детьми, провели масштабное анкетирование. Выяснилось: решение о рождении ребенка многим было бы легче принять будучи уверенными, что будут рассчитывать на няню.

Было опрошено 500 кировчанок в возрасте от 18 до 44 лет из всех районов области и столицы региона. В итоге, как сообщили "Российской газете" в правительстве области, в этом году при Кировском центре социальной помощи семье и детям была создана специальная служба.

Предлагающих услуги по уходу за ребенком в Кирове достаточно, но не каждой доверишь своего ребенка. Тем более что чаще всего это - молодые девушки. Нянь с рекомендациями мало, их, что называется, передают из рук в руки, и их услуги дороги.

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Пока в регионе всего шесть сертифицированных нянь, прошедших обучение в Институте развития образования Кировской области по программе профессиональной подготовки "Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)". Обучение продолжается.

Стоимость услуги по присмотру за одним ребенком 170 рублей в час в будние дни. Вечером, в выходные и праздники - 190 рублей. Если требуется посидеть с ребенком более 4 часов, то услуги няни уже обойдутся в 150 рублей за час.

По данным службы, к ним обратились уже более 50 семей и количество заявок растет.

- Недавно я прочитала в газете, что в Кирове работает Служба сертифицированных нянь, - рассказывает Екатерина Вылегжанина, мать двоих детей. - Позвонила в Центр помощи семье и детям, потом на сайте внимательно прочитала информацию о нянях и выбрала Татьяну Цыпленкову. Заключили с центром договор, и на следующий день Татьяна пришла к нам.

По словам Екатерины, пока Татьяна играла с четырехлетней Ариной, она уложила девятимесячного Кирилла спать и даже успела приготовить ужин.

- Я время от времени заглядывала в комнату, где няня занималась с Ариной. Волновалась: дочь не особо разговаривает с незнакомыми ей взрослыми людьми. Но здесь быстро пошла на контакт, показывала игрушки, что-то рассказывала, даже не хотела отпускать Татьяну, когда время закончилось, и пригласила прийти еще раз. Рада, что они нашли общий язык. Теперь знаю: если нужно будет присмотреть за дочкой, у меня есть помощник, - улыбаясь, говорит молодая мама.

В педагогическом колледже были открыты специальные курсы. По окончании каждая няня прошла практику в частном детском саду

В семье Ольги и Анатолия Коврижных пять детей. День у мамы расписан по минутам. Позвонив в службу сертифицированных нянь, они остановили свой выбор на Марине Зудиной.

- Конечно, воспитывая пятерых, без помощи обойтись непросто, - делится Ольга.

Услуга у кировчанок оказалась настолько востребованной, что телефон службы нянь занят почти постоянно. Что и неудивительно. Цена приемлемая, а няня, можно сказать, "с гарантией".

Как вам это

Любовь Годэ, воспитатель с 30-летним стажем:

- Быть няней, тем более для маленького ребенка, непросто. Знаю это по себе, так как долгое время проработала в детском саду и потом в частном порядке устраивалась в семьи к ребенку няней.

Инициативу, которая сейчас реализуется в разных регионах страны, можно только приветствовать. Особенно для малообеспеченных и многодетных семей это действительно выход из ситуации. К сожалению, очереди из желающих работать нянями не видно. Новые образовательные курсы вряд ли заинтересуют молодежь. Зато наверняка будут интересны женщинам предпенсионного и пенсионного возраста. У них есть и жизненный опыт, и желание.

А как у них

В Германии няни называются "дневными мамами". Их работа считается отдельной профессией, а не вынужденной подработкой или хобби по призванию. Бывают и "дневные папы", но они встречаются гораздо реже.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Няни в ФРГ не имеют права работать без специального разрешения, если уход за детьми занимает более 15 часов в неделю и трех месяцев в году, привязан к определенному времени суток и осуществляется за плату. Просто отвести ребенка в садик или на кружок тоже не выйдет - эти обязанности подпадают под категорию "уход за несовершеннолетним за пределами места проживания" и требуют сертификации. Для этого нужно обратиться в местное управление по делам молодежи.

Все требования четко прописаны в Социальном кодексе ФРГ. За подпольный бизнес грозит штраф до 500 евро. "Дневные мамы" также должны получить диплом, который выдают на специальных курсах, подтверждение навыков оказания неотложной помощи, справку от врача и полиции.

Обычно няням разрешено присматривать максимум за пятью детьми одновременно, но некоторые земли в исключительных случаях позволяют иметь больше подопечных.

Подготовила Екатерина Забродина

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