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21.07.2020 23:53
Рубрика: Общество

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Горожанам предложили еще один способ записи на COVID-тестирование
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 159(8213)
Записаться на бесплатные ПЦР-тесты, выявляющие коронавирус, жители столицы теперь могут еще и с помощью мобильного приложения "Моя Москва". Этим же приложением можно воспользоваться для записи на ИФА-тестирование, которое определяет, переболел ли человек COVID-19, сообщил вчера городской департамент информационных технологий.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
В Шереметьево можно будет пройти экспресс-тестирование на коронавирус

Запись становится доступной после регистрации или авторизации в приложении. Услуга находится в разделе "Медицина". Воспользоваться этим способом записи может любой обладатель московского полиса ОМС. Таким образом, у жителей столицы теперь есть три мобильных приложения для онлайн-записи на тестирование - помимо "Моей Москвы", это можно сделать на "Госуслугах Москвы" и "ЕМИАС.ИНФО". Можно, впрочем, воспользоваться и сайтом mos.ru. Здесь запись на тестирование находится в списке специализаций услуги "Запись на прием к врачу". Власти напоминают, что записаться на тестирование всегда можно и просто обратившись в информационный киоск своей поликлиники.

Напомним, бесплатно сдать ПЦР-тест можно в 162 взрослых и 45 детских поликлиниках Москвы. Их список размещен на сайте городского департамента здравоохранения. Ежедневно в столице проводятся порядка 70 тысяч исследований - это в два раза больше, чем во всех других регионах страны.

Сдать бесплатный тест на коронавирус можно в 207 поликлиниках Москвы
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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