Июль в Москве перевыполнил норму по осадкам

В Москве количество выпавших в июле осадков превысило месячную норму. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, на опорной метеостанции ВДНХ количество выпавших осадков составило 98 мм при норме - 94 мм. При этом, по данным специалистов, июлю 2020 года далеко до рекорда. Первенство по обилию "небесной влаги" принадлежит 2008 году, когда в общей сложности выпало 192 процента осадков или более 180,4 мм.

При этом нынешняя неделя еще пополнит копилку осадков, лишь в субботу пока не ожидают дождей. А вот температура воздуха останется около или чуть выше нормы: днем около +20, в ночные часы не ниже +11.