Как без ущерба пережить дождливое лето

Июль в Московском регионе синоптики уже сравнили с индийским Дели в сезон дождей - там каждые три дня тоже выпадает по две трети месячной нормы осадков. Только в Дели дары небесной канцелярии не наносят людям ощутимого вреда, тогда как ущерб жителей Москвы и области исчисляется десятками, если не сотнями утонувших автомобилей, разрушенными дорогами и смытыми потоками воды жилыми домами.

Все утекло - туалеты, курятник

- Смотри, смотри - Илюхин дом поплыл, - такими словами жители подмосковной Рузы поздним вечером встретили выход из берегов речки Городянки. Переполнившаяся осадками река прорвала дамбу и потекла по новому руслу через частный жилой сектор. Два дома снесло совсем, еще 29 оказались затопленными. "У нас все, что было снаружи дома, утекло - туалеты, курятник, инструменты, огород… Затоплена вся техника дома. К счастью, сам дом устоял", - рассказывает местная жительница Елена Шипицына. Но Городянка не только лишила людей курятников и холодильников, а еще и разрушила четыре дороги так, что из одной части Рузы в другую можно было добраться, только сделав крюк в 50 километров. Власти были вынуждены объявить в городском округе чрезвычайное положение.

Только залатали пробоины в Рузе, затопило Можайск. Там из-за смытой дождем дороги остались без связи с внешним миром жители трех деревень и нескольких садоводческих товариществ. Тем, кто живет вблизи водоемов, рекомендовали быть готовыми к эвакуации, если с неба не перестанет лить. К счастью, на следующий день осадки почти прекратились.

Сами виноваты?

Спору нет, небо этим летом явно протекает. "Но это не тот объем осадков, чтобы можно было говорить о серьезном отклонении от климатических норм, - считает главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. - Да, лето дождливое, но не аномальное". Отчего же всех так нещадно топит? Затопило даже подмосковную столицу - Красногорск, который раньше никогда не жаловался на избыток воды. В этом муниципалитете особенно пострадал поселок Нахабино.

А причины у подтоплений разные. "К примеру, в СНТ "Речное" в Нахабине затопило дачи, построенные в 30-метровой зоне у реки Грязевы", - говорит депутат Красногорского городского совета Роман Володин. Советские санитарные нормы запрещали такую застройку - дома должны были строиться не ближе 50 метров от воды, а на прибрежных участках разрешалось держать лишь огороды без строений. Но люди потихоньку построились, тем более что Грязева обычно не давала им повода волноваться. Никто же не мог предположить, что летом 2020-го осадков выпадет больше обычного…

А бывает и так. "У нас по улице вдоль домов идут дренажные канавы, за которыми, как оказалось, давно никто не следит, - рассказывает житель частного дома в Истре Владимир Кузнецов. - Когда начало заливать, обратились за помощью к местным властям. Тут и выяснилось, что у одних соседей канавы заросли, замусорились, а другие их вообще засыпали, а то и залили бетоном. Причем подтап­ливает нас каждый год, но обычно вода стоит лужицами в низинах, а в этом году равномерно поднялась чуть ли не по колено".

Вот такой увидели Рузу местные жители на следующий день после того, как река вышла из берегов. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Или ты воду, или она тебя

Может ли кто-нибудь гарантировать, что таких дождей, какие уже прошлись по Рузе и Можайску, больше не будет? Нет. А это значит, что жителям частного сектора стоит запомнить несколько правил, которые при случае уберегут их от большой воды.

Держите в чистоте водосточные желоба и трубы. Их нужно регулярно очищать от листвы и другого мусора. Под стоки лучше поставить бочки, чтобы вода не разливалась по участку.

Это же правило относится и к дренажным канавам вокруг дома или участка. Если они есть, их ни в коем случае нельзя засыпать, иначе вода будет скапливаться не в канавах, а на самом участке. Отводу воды при сильных дождях также помогут траншеи, вырытые между грядок или вдоль дорожек.

Регулярно проверяйте крышу, стены, двери и оконные рамы в доме. Во время ливня даже небольшой дефект конструкции может привести к протечке и порче имущества. По этой же причине рекомендуется закрывать вентиляционные отверстия при неблагоприятных прогнозах синоптиков.

Если сильные дожди идут несколько дней подряд, тем, кто живет вблизи водоемов, хорошо бы собрать "тревожный чемоданчик": документы, лекарства, сменная одежда. Это поможет не терять времени при возможной эвакуации. При многодневных дождях власти могут принять решение о сбросе лишней воды из водохранилищ, что как раз и хотели сделать в Можайске. Эвакуации подлежит весь близлежащий к водохранилищам жилой пояс.

Кстати

Кто заплатит?

У жителей столичных многоквартирных домов другая проблема. Ливни повредили много личных авто. Кто будет компенсировать ущерб? Юрист ГК "ЛИГАЛ" Кирилл Гавриличев объясняет: сначала факт ущерба должен зафиксировать инспектор ГИБДД или участковый, а потом нужно будет найти организацию, ответственную за обслуживание ливневок. Именно туда надо отправить письменную претензию, а если коммунальщики не решат вопрос миром, придется идти в суд. Там скорее всего назначат экспертизу. Если выяснится, что водосток был забит, то обслуживающей компании выставят счет. А если это был катаклизм, на который ливневка не рассчитана, - селяви, чините движок сами.

Подготовил Сергей Бабкин