Волонтеры работают не только с людьми. Иногда в их помощи отчаянно нуждаются и реки. В Подмосковье набирает популярность новый экологический флешмоб - очистка рек силами добровольных помощников. В минувшие выходные очищать от мусора речку Скалбу, что находится в Пушкинском округе области, пришли аж 60 человек.

Вы видите реку? А она есть! Вон то маленькое и зеленое под ногами у волонтеров - это Скалба. Фото: Министерство экологии и природопользования МО

Как спасали Скалбу

Эта речка, о которой за пределами округа мало кто знает, протекает по территории поселка Зеленоградский неподалеку от нескольких СНТ. Кто жил рядом с водоемом, знает, что это за удовольствие - иметь дачу на речном берегу. Тут тебе и утренняя рыбалка, до которой буквально два шага, и водный релакс после трудового дачного дня. А еще рядом с речкой всегда легче переносится зной и лучше растет урожай.

Но в прошлом году Скалба внезапно испортилась. На некоторых участках начала сохнуть, цвести и плохо пахнуть. Активисты из местных жителей быстро нашли причину - прорыв напорного коллектора местного водоканала. "Между тем, как мы нашли аварию, и тем, как ее ликвидировали, прошла неделя", - вспоминает активист Алексей Симонов. Почему так долго? А не могли найти крайних, все службы кивали друг на друга. Пока шли поиски ответственных лиц, неравнодушные граждане обнаружили еще нескольких соседей-дачников, которые под шумок вывели в Скалбу и свои канализационные стоки. Активисты не поленились и отвезли пробы воды и почвы на анализ в испытательный центр МГУ, откуда вскоре пришел неутешительный ответ: предельно допустимая концентрация вредных веществ в жиже со дна реки превышена в три раза. А вода по качеству хуже, чем московские стоки, - ее нельзя использовать ни для рыбалки, ни для хозяйственно-бытовых нужд, ни для купания.

Тогда жители кинули клич: давайте очистим Скалбу! Спасать реку вышли более 100 человек, включая местных чиновников. Из русла были вывезены десятки мешков с мусором, дно почистили с помощью техники. "Вода в реке была черная, дна не видно. А запах стоял - не передать! Этот стойкий запах канализации я потом не могла смыть с рук два дня", - вспоминает пушкинский депутат Евгения Моторина. Но Скалба после той уборки потекла веселее, это отметили все.

Этим летом активисты решили продолжить уборку реки. На сей раз предстояло очистить небольшой 600-метровый, но труднодоступный участок береговой линии. В одном месте нашлось подводное кладбище сгнивших бревен и досок, в другом - стихийная свалка старых автомобильных покрышек. Да еще и дождь начался, не добавляющий комфорта работе. Однако с импровизированного субботника никто не ушел, пока из-под всего наносного хлама не откопали наконец саму реку. Трудились, как и в прошлый раз, все вместе - и дачники, и горожане, и чиновники из Пушкинской администрации, и депутаты, в числе которых снова была Евгения Моторина и замминистра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

"Пригласили ребята из инициативной группы, я с удовольствием согласился помочь", - объяснил Бида свое появление на Скалбе. По его словам, эта речка будет включена в областную программу реабилитации рек, которая уже подарила вторую жизнь многим подмосковным водоемам. Это позволит проводить дальнейшую очистку реки не только силами активистов. Вообще-то Скалба не относится к перечню водоемов, нуждающихся в первоочередной реабилитации, поэтому изначально в программу ее не включили. Но инициатива жителей нашла отклик и в чиновничьих кабинетах. Не смогли их обитатели равнодушно смотреть на то, как пушкинские активисты собирают десятки человек ради спасения речки. Тем более что проблему незаконного сброса канализации увещеваниями граждан решить так и не удалось: по данным областного минэкологии, в поселках Зеленоградский и Лесной обнаружено еще 10 незаконных водосбросов от частных домовладений и СНТ.

Как спасают Северку

Река Северка, которая начинается в Домодедове, а заканчивается в Коломне, не такая проблемная, как Скалба. Однако недавние многодневные ливни сначала подняли ее уровень, а потом опустили - вместе со всем собранным по округе мусором. 19 стихийных навалов по берегам - таким оказался итог непогоды. И в этом случае без активистов-волонтеров не обошлось.

В области есть общественное движение "Экологический SUP-патруль". Его активисты на досках для сапсерфинга передвигаются по водоемам, попутно собирая мусор там, откуда его сложно вытащить с берега. Совмещают, так сказать, приятное с полезным: занимаются спортом, любуются видами, открывающимися с воды, и в то же время приносят пользу окружающей среде. Организатор патруля Сергей Глухов говорит, что идея собирать мусор на сплавах поначалу даже им казалась провальной. Но, на удивление активистов, желающих оказалось более чем достаточно, многие приходят семьями и с детьми. Людям хочется освоить сап-доски, которые, кстати, можно не покупать, а получить на заплыв у организаторов экосплава и заодно сделать доброе дело. "Перед заплывом проводим обязательный инструктаж, где особо подчеркивается, что собирать можно не более одного 100-литрового мешка мусора, чтобы не перегружать доску. В этот раз вывезли полный автомобильный прицеп, разобрав лишь три из 19 навалов. Остальные ждут нас", - говорит Глухов. По словам волонтера, новички всегда заканчивают заплыв с массой положительных эмоций и полными мешками отходов. К сожалению, красивые подмосковные реки во многих местах очень замусорены.

Кстати

Как спасли Никольскую канаву

Один предприимчивый гражданин из Балашихи решил, что местный водоем под названием Никольская канава мешает комфортному проезду на его загородный участок. Недолго думая, гражданин взял и спрятал водоем в трубу, поверх которой построил новый подъезд. В результате Никольская канава изменила русло и потекла в водоохранную зону, где расположены смываемые грунты. В ситуацию вынуждены были вмешаться инспекторы эконадзора, гражданин попал на большой штраф и вынужден был вернуть реку назад.