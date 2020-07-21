Калужанку Раису Макарову поздравили с юбилеем

20 июля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил Раису Сергеевну Макарову с 90-летием.

Раиса Макарова уроженка Калужского края, в детстве осиротела, после чего они с младшим братом жили у тети. С раннего возраста Раиса Сергеевна поняла, что ничего в жизни просто так не дается, и прикладывала максимум усилий в учебе и работе.

После окончания калужского торгово-кулинарного училища устроилась продавцом, но вскоре поняла, что эта работа ей не подходит: "Я уже соображала, что никого у меня нет и надеяться мне не на кого, а зарплата маленькая".

Тогда Раиса Макарова решилась изменить свою жизнь, в Москве получила профессию товароведа и устроилась работать по специальности. Она рассказала, что универмаг ей как родной дом был: "Я вообще не представляла себя в другом месте, я всех знаю, меня все знают и уважают".

"- Я от всей души поздравляю Раису Сергеевну с днем рождения, с замечательной датой, - поздравил юбиляра глава города, - желаю ей еще долгие годы оставаться такой же бодрой и активной. Также хочу выразить ей искреннюю благодарность за многолетний труд на благо нашего родного города".