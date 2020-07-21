Московский трамвай связал центр города с югом, а знаменитая "Аннушка" подошла вплотную к Павелецкому вокзалу. Поскольку на маршруте "А" теперь ходят новые низкопольные "Витязи", пассажирам железной дороги будет проще добираться до нужного района с чемоданами и колясками, отметил заммэра Максим Ликсутов.

Трамвай в Москве застал разные времена. Сначала, когда в 1899-м проложили первую линию от Масловки до Петровского парка, этот транспорт чуть ли не обожествляли. Городской полицмейстер Трепов, было дело, даже возмущался: почему это он на своей лучшей тройке не может догнать какую-то громыхающую махину. Трамвай расцветал до открытия метро, потом маршруты все чаще уходили из центра, так как мешали машинам. Особенно четко судьбу трамвая в большом городе можно отследить на примере любимой всеми "Аннушки". Вагоны под литерой "А" заменили конку в начале XX века, возили пассажиров по Бульварному кольцу (его называли кольцом "А", отсюда и маркировка маршрута), даже по Арбатской площади проходили. Но машины стремительно захватывали город, и трассу "Аннушки" постоянно меняли, чтобы максимально разгрузить улицы. Вот и трамвайный поворот у Павелецкого в свое время заасфальтировали. Перед зданием вокзала еще недавно останавливались автобусы, плюс там была платная автопарковка. Теперь пути на площади восстановили, благодаря чему появилась трамвайная связка между "зеленой" и "фиолетовой" веткой метро.

"Получился новый маршрут "Аннушки", он идет через "Пролетарскую" к Новоконной площади, - объяснил замгендиректора "Мосгортранса" Борис Ткачук. - Пути современные, бесшовные и бесшумные". Их специально укладывали под "Витязи", к которым москвичи постепенно привыкают. Эти вагоны хороши тем, что туда можно спокойно закатить коляску, чемоданы, тут же зарядить смартфон. Приезжие, у которых нет "Троек", могут платить и карточками, и телефонами с NFC. И при этом ехать с климат-контролем. За счет продуманной конструкции ходовой части ("тележки") "Витязи" идут плавно, нет никакого грохота. На табло по всему салону можно уточнить маршрут и посмотреть, где находятся ближайшие пересадки на другой транспорт.

Пассажиров у "Аннушки" скоро явно прибавится. Стройка у Павелецкого завершается, здесь откроется парк с подземным торговым центром

Пассажиров у "Аннушки" скоро явно прибавится. И не только за счет приезжающих из Саратова, Волгограда, Астрахани. У Павелецкого уже который год идет стройка, и теперь она наконец близка к финальному этапу. Здесь будет парк с подземным ТЦ, так что скоро тут будет многолюдно. А Павелецкий вокзал станет одним из крупнейших пересадочных узлов города. С появлением новых путей у Павелецкого поменялся не только "Аннушкин", но и другие трамвайные маршруты. Схемы смотрите в "Яндекс. Картах" или на mosgortrans.ru/tram/paveletskaya. Отметим только, что "Витязи" пришли на популярные направления N 39, 47 и 49. Так что современные трамваи теперь есть также в периферийных районах Нагатино и Чертаново. Сейчас более половины вагонов в городе - современные "Витязи", остальной парк - "Татры" и "КТМ". Полностью перейти на "Витязи" Москва, как обещают власти, сможет к 2023 году.