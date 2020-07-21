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21.07.2020 22:51
Рубрика: Происшествия

Совсем тронулся

На юге Москвы пойман сексуальный извращенец
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 159(8213)
На юге столицы стражи правопорядка задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в серии нападений на девушек. Физических увечий нападавший дамам не наносил, чего не скажешь про моральные. Семь девушек пожаловались в полицию, что в этом месяце на них было совершено нападение в столичном районе Южное Бутово. Извращенец подкарауливал девушек в безлюдном месте, подбегал сзади и валил их на землю. После этого преступник трогал в течение нескольких минут жертв за интимные места. Пока дамам не удавалось от него отбиться. Нескольких девушек злоумышленник попытался ограбить, но у него ничего не вышло.
Фото: СК РФ
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Все жертвы сообщили, что маньяк был в медицинской маске, что осложняло его розыск. Но тем не менее правоохранительным органам удалось задержать извращенца.

"В период с 3 июля 2020 года, по версии следствия, задержанный, выбирая преимущественно вечернее время, нападал на женщин и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. В правоохранительные органы обратились 7 пострадавших, описавших одинаковые приметы нападавшего", - сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

Отмечается, что сексуального извращенца удалось задержать благодаря совместной работе следователей столичного ГСУ и оперативников столичного уголовного розыска. В Следственном комитете отметили, что три потерпевшие девушки уже опознали нападавшего. В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 статьи 132 УК РФ "насильственные действия сексуального характера". Извращенцу грозит от трех до 6 лет колонии.

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