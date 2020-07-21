Все жертвы сообщили, что маньяк был в медицинской маске, что осложняло его розыск. Но тем не менее правоохранительным органам удалось задержать извращенца.
"В период с 3 июля 2020 года, по версии следствия, задержанный, выбирая преимущественно вечернее время, нападал на женщин и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. В правоохранительные органы обратились 7 пострадавших, описавших одинаковые приметы нападавшего", - сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.
Отмечается, что сексуального извращенца удалось задержать благодаря совместной работе следователей столичного ГСУ и оперативников столичного уголовного розыска. В Следственном комитете отметили, что три потерпевшие девушки уже опознали нападавшего. В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 статьи 132 УК РФ "насильственные действия сексуального характера". Извращенцу грозит от трех до 6 лет колонии.