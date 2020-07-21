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21.07.2020 09:20
Рубрика: Экономика

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 43,5 процента

Текст: Ирина Огилько

С января по май 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы составил 12,81 млрд долларов США. Это сообщение на 43,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: РИА Новости
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"Большая часть товаров была произведена и поставлена компаниями промышленного сектора, - пояснил вице-мэр. - Так, промышленный экспорт составил 11,4 млрд долларов США, а агропромышленный - 1,41 млрд долларов США. Самый существенный прирост экспорта в сравнении с прошлым годом, на 20,4%, показала химическая отрасль, таких товаров было поставлено на 1,22 млрд долларов США. На 2,28 млрд долларов США продано за границу продукции машиностроения, этот сектор занимает 20% от общего объема промышленного экспорта Москвы. К основным экспортным группам также относятся механическое оборудование, техника, компьютеры, автотехника".

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что всего за отчетный период Москва экспортировала продукцию промышленной и агропромышленной отраслей в 151 страну мира. Больше всего поставок было произведено в Великобританию на 3,34 млрд долларов США, в США на 1,15 млрд долларов США, Белоруссию на 900 млн долларов США и Казахстан на 880 млн долларов США. Казахстан также стал основным потребителем химической продукции. В эту страну московские компании поставили товаров почти на 160 млн долларов США, что на 8,3% больше, чем в январе-мае прошлого года.

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