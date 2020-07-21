"Снова нет воды", "Из крана течет кока-кола" - гневные комментарии заполнили белгородские группы в социальных сетях в самый пик летнего зноя. Как правило, жалобы поступают от жителей микрорайонов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Чиновники и коммунальщики, в свою очередь, кивают на самих жильцов. В ситуации разбиралась корреспондент "РГ".

Перебои с водоснабжением в летний зной стали уже традиционными. Замначальника регионального департамента ЖКХ Алексей Ботвиньев вспоминает аналогичные обращения жителей белгородских пригородов в прошлом и позапрошлом годах, подчеркивая: всему причиной безучетное потребление воды индивидуальными застройщиками.

- Все дело в том, что массивы ИЖС не были оборудованы приборами учета воды, а сети строились с учетом потребления двух кубометров в сутки на одно домовладение, - поясняет он.

Теперь эти микрорайоны вместе с сетями, строившимися под кураторством Белгородской ипотечной корпорации, постепенно переходят в ведение "Белоблводоканала". Люди начинают обустраиваться в новых домах, возрастает потребление, а вместе с ним - и недовольство.

- Поливают все что можно и нельзя: газоны, территорию рядом с участком, даже ту, на которой растут сорняки, - отмечает руководитель "Белоблводоканала" Сергей Тараканов. Асфальт и тот поливают!

В облводоканале подсчитали, что договоры на водоснабжение заключает примерно 60-70 процентов владельцев участков в массивах ИЖС. Да и по всей области в целом этот показатель достигает лишь 57 процентов. И ситуацией, по мнению Тараканова, некоторые умело спекулируют.

Вместе с модернизацией нужно усиливать контроль за расходом воды

- Одни мотивируют отказ заключать договор тем, что еще не живут постоянно в доме, - поясняет он. - Другие жалуются на качество воды. Хотя за последние два года для решения этой проблемы было сделано очень много. Причем в этом году на качество жалоб почти нет. А там, где есть, зачастую все дело в том, что человек долгое время отсутствует, приезжает на участок, открывает кран - и оттуда течет застоявшаяся вода. Он набирает ее и всем показывает: "Вот смотрите, что у нас течет из крана!"

Глава Белгородской ипотечной корпорации Антон Иванов акцентирует внимание на инвестициях в систему водоснабжения.

- За эти полтора года - в 2019-м и начале 2020-го - Белгородская ипотечная корпорация освоила более 1,5 миллиарда рублей инвестиций, - рассказывает Антон Иванов. - Более десяти станций обезжелезивания было построено и реконструировано, более 20 новых скважин пробурено. Все это делалось для того, чтобы, так сказать, наверстать упущенное, решить проблемы тех микрорайонов, где воды не хватало систематически. А в этом году мы уже приступаем к выводу всех станций и водозаборов на максимальную мощность.

Совсем недавно две новые скважины были пущены в двух микрорайонах Белгорода - "Юго-Западный 2.1" и "Новая жизнь". В сутки они обеспечивают подъем почти двух тысяч кубических метров воды. Однако нельзя не отметить: как только аномальная жара ушла из Белгородской области, уступив ливневым дождям, - проблем с нехваткой воды как и не бывало.

Коммунальщики же продолжают заключать договоры, иначе безучетное потребление одних белгородцев чревато нехваткой воды для других.

- Даже при полном заселении и растущем потреблении воды в микрорайонах хватит. Только важно, чтобы за эту воду платили, - добавляет Антон Иванов.

Сейчас, судя по объемам потребления, плата с каждого домовладения в новых микрорайонах должна варьироваться от 2,5 до пяти тысяч рублей (кубический метр воды в Белгороде и Белгородском районе стоит 25 рублей. - Прим. "РГ"). При таких сборах "Белоблводоканалу" должно хватать на текущие расходы и инвестиции в развитие инфраструктуры.

Однако до этого надо обеспечить стопроцентное заключение договоров. Там, где жители пользуются водой и оплачивают ее по счетчику, - проблем нет.

- Нам просто надо менять менталитет, - уверен Сергей Тараканов. - Некоторые считают, что за воду можно не платить. Но ведь это такой же точно ресурс, как газ или электричество. Не платишь - значит это воровство.

В "Белоблводоканале" подчеркивают, что теперь для заключения договора на первоначальном этапе достаточно лишь копии паспорта. Остальные бумаги можно донести потом. В БИК отмечают, что разъясняют застройщикам эти моменты на сходах граждан, куда приглашают и сотрудников водоканала. Ответственные за водоснабжение уверяют, что нынешнее лето должно стать последним, когда люди жалуются на проблемы с водой.

Впрочем, перебои с водоснабжением будут решать не только в пригороде областного центра. Сергей Тараканов отмечает, что внимания требует инфраструктура в Валуйском и Яковлевском районах. Часть сетей нуждается в реконструкции по всей области, и ее будут проводить, как и модернизацию на водозаборах.

А как у соседей

В Курской области сложности с водоснабжением в летний зной стали одним из вопросов оперативного совещания с главой региона Романом Старовойтом. Там прозвучало, что только по проекту "Чистая вода" на модернизацию инфраструктуры заложено порядка 500 миллионов рублей. Однако, по словам замгубернатора Алексея Смирнова, только инвестиции и обновление инженерных сетей проблему не решат.

- Жильцы, у которых нет счетчиков, набирают в ванну воду, потом она становится не нужна, и ее спускают в канализацию, - отметил Смирнов.

Он подчеркнул, что вместе с модернизацией нужно усиливать контроль за расходом воды. Иначе куряне продолжат тратить ценный ресурс бездумно, а когда воды не станет, начнут жаловаться.

В Липецкой области на капитальное строительство системы водоснабжения только из региональной казны направят свыше миллиарда рублей. Еще 156 миллионов рублей к этой сумме будет добавлено из федеральной казны и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Здесь тоже проблемы с водоснабжением делят на два типа - это текущие, связанные с поливным сезоном, и системные - которые возникли из-за нехватки мощностей и износа инфраструктуры. Семь скважин, один водозабор, свыше 32 километров водопровода в 14 районах области, 47 поселениях и городе Ельце построят в нынешнем году за эти средства. В прошлом году программа была гораздо скромнее. Впрочем, подстегивает модернизацию системы водоснабжения не только растущее строительство жилья в регионе (по итогам первых месяцев года Липецкая область вышла на второе место в ЦФО по этому показателю), но и заполнение экономических зон регионального уровня инвесторами. Так, на ближайшие три года вместо изношенного водозабора в райцентре Тербуны возведут новый, производительность которого будет выше в десять раз. При этом качественным водоснабжением будут обеспечены не только свыше 7,6 тысячи жителей, но и предприятия ОЭЗ "Тербуны".