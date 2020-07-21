Полицейские задержали участников танцев на МКАД

В столице задержаны участники танцев на МКАДе, на них составлены протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным пресс-службы, на задержанных были составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, а также административные материалы по статье "Мелкое хулиганство".

Напомним, что ранее в сети life Shot появилось видео, где молодые люди танцевали лезгинку, выйдя из нескольких машин. Своими танцами они перекрыли две полосы движения и мешали проезду других автомобилей. Напомним, что нагнать нарушителей сотрудники полиции смогли позднее в районе Бутырской улицы.