Правоохранители задержали в Москве мужчину, устроившего стрельбу

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве сообщили о задержании человека, стрелявшего в людей из пистолета. Спецоперацию по задержанию провели сотрудники столичного СОБРа совместно с полицейскими.

Известно, что на улице Исаковского между тремя гражданами произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку. В ходе потасовки 49-летний москвич несколько раз выстрелил в сторону своих оппонентов, после чего скрылся.

В момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и пояснить свои действия не смог.

Оружие изъято правоохранителями и направлено на экспертизу.

Потерпевшим оказана своевременная помощь.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.