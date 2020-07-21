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21.07.2020 14:00
Рубрика: Происшествия

Правоохранители задержали в Москве мужчину, устроившего стрельбу

Текст: Михаил Фалалеев
В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве сообщили о задержании человека, стрелявшего в людей из пистолета. Спецоперацию по задержанию провели сотрудники столичного СОБРа совместно с полицейскими.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Известно, что на улице Исаковского между тремя гражданами произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку. В ходе потасовки 49-летний москвич несколько раз выстрелил в сторону своих оппонентов, после чего скрылся.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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В момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и пояснить свои действия не смог.

Оружие изъято правоохранителями и направлено на экспертизу.

Потерпевшим оказана своевременная помощь.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Росгвардия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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