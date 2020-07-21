Собянин: Северо-Восточная хорда от Дмитровки до Ярославки будет построена в 2022 году

Четыре новые крупнейшие магистрали одновременно строятся в столице: Северо-Восточная, Северо-Западная и Юго-Восточные хорды, а также Южная рокада. Такого в Москве еще не было. По планам городских властей, в 2023 году они сомкнутся в хордовое кольцо длиной 133 километра, связав между собой основные трассы города. Как идет эта стройка? Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по сооружению Северо-Восточной хорды.

Напомню, по проекту считается, что протяженность этой трассы 35 километров. Но если учесть реконструкцию прилегающих улиц и строительство дополнительных проездов, то получится, что москвичи с ее завершением получат сразу 100 километров новых дорог. Сооружение Северо-Восточной хорды разделено на восемь участков. Шесть из них уже готовы. Осталось два, из которых участок от Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе - самый сложный. "Дело в том, что он самый насыщенный инженерными сооружениями, включает в себя 10 мостов и эстакад, в том числе и одну из самых крупнейших в столице длиной 2,4 км, - рассказал Сергей Собянин. - Строить их в такой стесненной обстановке, как здесь - рядом дома, железная дорога, множество коммуникаций - сложнейшая работа. Но, как я понимаю, строители справляются со своими задачами, они освоили уже четверть объемов. Следовательно, сейчас их задача - в 2022 году сдать этот участок. Он сам по себе уже улучшит транспортную доступность для порядка 800 тысяч жителей северо-востока города".