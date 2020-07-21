Столичные экологи начали читать малышам сказки о природе

Новая рубрика "Читаем сказки о природе вместе" открылась в рамках проекта "Природа на удаленке". Читать сказки будут специалисты Мосприроды, об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

По данным пресс-службы, новая рубрика - это первая ступенька знакомства с экологией для самых маленьких. Первая сказка - это "Бобровый пруд" Николая Сладкова. Из сказки слушатели узнают о жизни речного строителя и других обитателей прудов. Длительность сказки всего пять минут. А после завершения сказки специалисты Мосприроды покажут аналогичный прудик, описанный Сладковым, и расскажут, что растет на берегах и в воде, кто еще обитает в подобных прудах.

Посмотреть выпуски новой рубрики можно в социальных сетях по хештегам #Природа_на_удалёнке и #ВиртуальнаяЭкскурсияМосприроды или на официальном сайте Мосприроды: www.mospriroda.ru.