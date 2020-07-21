В Гидрометцентре объяснили причину затяжного июльского похолодания

До воскресенья, 26 июля, циклоны будут доминировать в атмосфере над северо-западом и центром европейской части России. А это значит, что вся неделя окажется дождливой.

И если в начале недели в столичном регионе дожди будут продолжительными, то во второй ее половине уже кратковременными, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"Кратковременным считается дождь продолжительностью до трех часов, - уточнила синоптик. - Сейчас мы наблюдаем в основном именно такие летние дожди. Просто осадки практически каждый день, поэтому кажется, что дождь бесконечный".

Наладиться погоде мешают циклоны с запада и востока. "Центр европейской территории России находится между ними - в зоне атмосферного фронта. И нет мощного антициклона, который смог бы прогнать эти циклоны", - добавила синоптик.

Во вторник и среду в Москве и Подмосковье облачно, с небольшими прояснениями, дождь, гроза. Ночью не выше +13 градусов, днем 20-22 градуса. В четверг еще прохладнее: 18-20. В пятницу и субботу переменная облачность, небольшие осадки. Днем плюс 21-23 градуса.

Есть надежда, что долгожданное потепление случится в воскресенье. По предварительным расчетам, дожди должны прекратиться, выглянет, наконец-то, солнце. Во второй выходной день в столичном регионе до +25 градусов, в понедельник, 27 июля - воздух прогреется до +27.