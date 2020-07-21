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21.07.2020 13:20

В Калуге ликвидируют разрытия

20 июля на рабочем совещании с руководителями подразделений городской управы глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов заострил внимание собравшихся на большом количестве разрытий, оставшихся после работ "Калугатеплосети" по замене коммуникаций.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

"В городе ведется большая работа по подготовке тепловых сетей к зимнему отопительному периоду, но хотелось бы обратить внимание на большое количество разрытий, - подчеркнул глава городского самоуправления. - Разрытия между домами № 21 и № 23 по улице Тульской и в районе дома № 31 по улице Московской доставляют много неудобств жителям, на ряде участков брошены старые трубы. Руководству "Теплосети" необходимо принять меры для оперативного устранения разрытий".

Фото: Калужская городская Дума
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По итогам обсуждения вопроса временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов дал соответствующие поручения профильным управлениям.

Затронул Александр Иванов и проблему ночных гонок по улице Кирова. "От жителей по-прежнему поступает много жалоб, правоохранительным органам необходимо срочно вмешаться и обеспечить покой граждан в ночное время", - уверен глава Калуги.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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