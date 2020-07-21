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21.07.2020 13:20

В Калуге проверили состояние дворов

20 июля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вместе с начальником управления городского хозяйства Александром Шпиренко проверили состояние дворов и межквартальных проездов в центральной части города.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Работы по ремонту и благоустройству двора дома № 21 по улице Тульской начались более недели назад. Подрядчик отфрезеровал старый асфальт, демонтировал бордюры, частично установил новые, после чего работы остановились. Сейчас двор напоминает заброшенную стройплощадку: горы строительного мусора, штабеля новых бордюрных камней, передвигаться по двору очень непросто, особенно для пожилых людей.

Фото: Калужская городская дума
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"В прошлый четверг, 9 июля, во дворе работало четыре человека, но уже на протяжении нескольких дней здесь нет ни людей, ни техники, - отметил Александр Иванов. - Очевидно, что подрядчик ООО "СПК "Век" по результатам конкурса выиграл много лотов, ему не хватает ни людских ресурсов, ни техники на весь объем работ. К сожалению, подобная ситуация повторяется в нашем городе из года в год. Управлению городского хозяйства поручено принять необходимые меры и активизировать работы".

Проезды в районе домов № 5 и № 7 по улице Николо-Козинской и проезд в районе дома № 81 по улице Дзержинского нуждаются в ямочном ремонте. По мнению Главы городского самоуправления связано это с тем, что после работ по замене коммуникаций ресурсоснабжающие организации зачастую небрежно подходят к ликвидации разрытий.

В настоящее время уже подготовлены сметы для проведения ямочного ремонта, необходимые средства предусмотрены в бюджете, все это позволяет надеяться, что в скором времени проезды будут отремонтированы.

В доме № 92б по улице Кирова были проведены масштабные работы по капитальному ремонту, обновлены кровля и фасад.

Фото: Калужская городская Дума
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"Жители дома планируют принять участие в конкурсе "Дом образцового содержания", - пояснил Александр Иванов. - Но внешний облик прилегающей территории портят заросли бурьяна, а также строительный мусор, оставшийся после демонтажа заброшенного гаража. Уверен, что дворы в центральной части города должны выглядеть достойно, городским службам поставлена задача в ближайшее время навести здесь порядок".

Глава городского самоуправления продолжит регулярно проверять состояние дворовых территорий и ход капитального ремонта многоквартирных домов

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