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21.07.2020 12:06
Рубрика: Происшествия

В Москве задержан бутовский маньяк

Текст: Сергей Бабкин

Житель Москвы задержан по подозрению в серии нападений на женщин на юго-западе столицы. В СМИ нападавшего назвали "бутовским маньяком".

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Как уточняет пресс-служба ГСУ СК столицы, нападения стали фиксироваться с 3 июля в районе Южное Бутово. С заявлениями о сексуальном насилии обратились семь женщин. Судя по их описаниям, нападения преимущественно в вечернее время совершал один и тот же преступник.

В ходе оперативных мероприятий Следственного комитета и угрозыска был задержан 29-летний мужчина. Против него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ - "Насильственные действия сексуального характера". Три заявительницы его уже опознали. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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