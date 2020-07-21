В Москве задержан бутовский маньяк

Житель Москвы задержан по подозрению в серии нападений на женщин на юго-западе столицы. В СМИ нападавшего назвали "бутовским маньяком".

Как уточняет пресс-служба ГСУ СК столицы, нападения стали фиксироваться с 3 июля в районе Южное Бутово. С заявлениями о сексуальном насилии обратились семь женщин. Судя по их описаниям, нападения преимущественно в вечернее время совершал один и тот же преступник.

В ходе оперативных мероприятий Следственного комитета и угрозыска был задержан 29-летний мужчина. Против него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ - "Насильственные действия сексуального характера". Три заявительницы его уже опознали. Расследование продолжается.