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21.07.2020 13:22

В Нововоронеже прошли сборы хоккейного клуба "Буран"

В Нововоронеже - городе-спутнике Нововоронежской АЭС - прошли учебно-тренировочные сборы хоккеистов ведущего хоккейного клуба Воронежской области "Буран", состоящего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Предварительно спортсмены прошли тесты на наличие коронавируса, результаты их оказались отрицательными.

Основной площадкой для тренировок спортсменов стал многофункциональный стадион "Старт" г. Нововоронежа, построенный в рамках Соглашения между правительством Воронежской области и Госкорпорацией "Росатом".

Сборы хоккеистов продолжались в течение десяти дней. За это время "ураганные парни" успели вернуться в хорошую спортивную форму и подготовиться к новому сезону.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Самоизоляция внесла в наши спортивные планы свои корректировки, но мы наверстали все упущенное. В Нововоронеже созданы прекрасные условия для спортсменов, в этом мы убеждаемся не в первый раз. Очень радует, что в городе атомщиков много тех, кто действительно заинтересован в развитии хоккея, спорта в целом, в поддержании здорового образа жизни", - сказал генеральный директор ХК "Буран" Михаил Бирюков.

Активное развитие хоккея в городе атомщиков началось два года назад после открытия ледовой арены "Остальная", построенной также благодаря Соглашению между правительством Воронежской области и Госкорпорацией "Росатом".

"Топовая команда региона "Буран" стала нашим большим другом. Они неоднократно были у нас, показывая мальчишкам, которые только начинают делать первые шаги в хоккее, виртуозные мастер-классы. У наших юных талантов есть все шансы связать жизнь с профессиональным спортом и возможно в будущем появиться в качестве игроков в составе этой команды, достойно представляя нововоронежскую хоккейную школу", - сказал заместитель директора Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Нововоронежская АЭС и город атомщиков активно участвуют в программе Концерна "Росэнергоатом" по развитию хоккея в городах присутствия атомных объектов "Атомная шайба", в рамках которой проводятся хоккейные турниры среди детских и взрослых команд городов-спутников АЭС, показательные выступления именитых хоккеистов, осуществляется модернизация спортивных площадок и закупка инвентаря. В рамках этой программы в скором времени в ледовой арене "Остальная" планируется строительство современной дополнительной зоны площадью 100 квадратных метров с нанотехнологичным льдом для отработки бросков и техники катания хоккеистов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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