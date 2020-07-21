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21.07.2020 08:00
Рубрика: Общество

В России появились сертифицированные няни

Текст: Андрей Андреев (Киров) , Анна Скрипка (Белгород)
Сегодня своей очереди на поступление в ясли ожидают сотни тысяч детей в возрасте до трех лет. Возможность решить эту проблему появилась благодаря национальному проекту "Демография". Он создает новые рабочие места и помогает легализовать труд самозанятых нянь. Государство берет на себя подготовку и сертификацию специалистов по этой профессии. Как работают первые сертифицированные няни в регионах - выясняли собкоры "Российской газеты".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Белгород: 120 рублей за сорок минут

Матери-одиночки, семьи с особенными детьми зачастую остаются один на один со своими проблемами. В Белгородской области изначально проект задумывался как раз для них. В регионе насчитали 143 таких семьи, которые заявили: "Мы нуждаемся в няне". Осталось подготовить для них помощниц.

Для этого в педагогическом колледже были открыты специальные курсы. По окончании каждая няня прошла практику в частном детском саду - с разновозрастными детьми. И получила сертификат. Пока на всю область - всего 33 такие няни. Но это только начало.

Фото: promo-bot.ru
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"Как я стала няней? Совершенно случайно, - рассказывает Марина Чуева. - Я по специальности педагог-психолог. Увидела в интернете объявление о курсах сертифицированных нянь. И решила попробовать. Учиться было очень интересно".

Воспитанника для Марины Чуевой подобрали буквально сразу после получения сертификата. "Моему сыну Артему два года, - говорит мама Елена Паруш. - Мы только познакомились с Мариной Вячеславовной, и я сразу поняла: ей смогу доверить сына. Артему она тоже понравилась".

Работу няней Марине удается совмещать с основной деятельностью педагога-психолога. Стоимость услуг няни устраивает обе стороны: 120 рублей за 40 минут. И многие няни могут ухаживать за двумя-тремя воспитанниками, главное - выстроить график.

Киров: 170 рублей за час

В Кировской области прежде, чем внедрить систему сертифицированных услуг по присмотру за детьми, провели масштабное анкетирование. Выяснилось: решение о рождении ребенка многим было бы принять легче при уверенности, что можно будет рассчитывать на помощь квалифицированной няни. В итоге, как сообщили "РГ" в правительстве области, в этом году при Кировском центре социальной помощи семье и детям была создана специальная служба.

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Предлагающих услуги по уходу за ребенком в Кирове достаточно, но не каждой доверишь своего ребенка. Тем более, что чаще всего это - молодые девушки. Нянь с рекомендациями мало, их, что называется, передают из рук в руки, и их услуги дороги.

Пока в регионе всего шесть сертифицированных нянь, прошедших обучение в Институте развития образования Кировской области по программе профессиональной подготовки "Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)". Обучение продолжается.

Стоимость услуги по присмотру за одним ребенком 170 рублей в час в будние дни. Вечером, в выходные и праздники - 190 рублей. Если требуется посидеть с ребенком более 4 часов, то услуги няни уже обойдутся в 150 рублей за час.

По данным службы, к ним обратились уже более 50 семей и количество заявок растет. "Недавно я прочитала в газете, что в Кирове работает Служба сертифицированных нянь, - рассказывает Екатерина Вылегжанина, мать двоих детей. - Позвонила в Центр помощи семье и детям, потом на сайте внимательно прочитала информацию о нянях и выбрала Татьяну Цыпленкову. Заключили с Центром договор, и на следующий день Татьяна пришла к нам".

По словам Екатерины, пока Татьяна играла с четырехлетней Ариной, она уложила девятимесячного Кирилла спать и даже успела приготовить ужин. "Теперь знаю: если нужно будет присмотреть за дочкой, у меня есть помощник", - говорит молодая мама.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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