В трех округах Москвы вводят новые правила проезда грузовиков

Новые правила проезда грузовиков будут действовать в трех округах - Центральном, Западном и Северо-Западном - с 1 августа. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). По данным пресс-службы, это завершающий этап создания грузового каркаса на всей территории столицы в пределах МКАД.

"Грузовой каркас - это улицы, по которым разрешено передвигаться автомобилям массой более 2,5 тонны, исключая их транзит через районы жилой застройки", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечают специалисты, создание грузового каркаса повлиял на уровень шума и воздух: в жилых зонах стало тише, а воздух стал чище - концентрации оксида углерода в среднем сократились в 1,5 раза и оксида азота - в 1,6 раза. И на 21 процент сократилось количество аварий с участием грузовиков.

"Новые правила не влияют на обслуживание магазинов и работу служб доставки, ведь эти машины имеют документы на право проезда", - добавили в пресс-службе.

Так в Центральном округе грузовому транспорту с 1 августа разрешен проезд по 67 улицам. Среди них 1-я Тверская-Ямская, улица 1905 года, Андроньевская, Новодевичья и Пресненская набережные и другие. При этом по улицам Заморенова, Зоологической, Красина, Малой и Большой Бронным, Тверской и другим проезд будет запрещен. На западе столицы грузовой транспорт сможет перемещаться по 51 улице, среди которых Бережковская набережная, улица Горбунова, Мичуринский проспект, Малая Очаковская, Аминьевское шоссе, Кутузовский проспект и другие. На северо-западе открыт проезд для грузовиков по 30 улица, среди которых Габрического, Летная, Нижние Мневники, проезд Стратонавтов и другие.

Напомним, что правила грузового каркаса уже действуют в шести административных округах: ВАО, САО, СВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО.

Полный список улиц, разрешенных для проезда большегрузов, опубликован на https://i.transport.mos.ru/gk.