Врачи из Казахстана приехали в Москву перенять опыт борьбы с COVID-19, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы. Врачи уже побывали в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", больнице в Коммунарке, Телемедицинском центре, Институте имени Н.В. Склифосовского, а также на станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова.

Специалистами Москвы уже наработан опыт работы в условиях пандемии. Они знают, как управлять темпами заражения, маршрутизировать потоки с тем, чтобы не допустить перегрузок и коллапса системы здравоохранения. Кроме того, у них есть понимание, как должна работать скорая помощь, какое звено здравоохранения становится ведущим при госпитализации, как необходимо организовать первичную медико-санитарную помощь, как работать с бессимптомными пациентами, как сортировать зараженных больных в инфекционных стационарах разных уровней. Все это очень интересно для медиков из Казахстана, сказал Ержан Бабакумаров, заместитель акима города Алматы.

Посещение Москвы делегацией врачей из Казахстана - часть работы по обмену опытом на международном уровне. Столичные специалисты оказывают консультативную и организационно-методическую поддержку казахским медикам и у них дома, в Казахстане. Сформированные бригады, побывавшие там с целью оказания помощи в лечении коронавирусных больных, оценили работу COVID-стационаров, определили порядок перепрофилирования клиник. А еще они осматривали пациентов, проводили обучающие семинары для врачей различных специальностей, сообщил Алексей Токарев, замруководителя Департамента здравоохранения Москвы. Как раз на днях из Алма-аты вернулась мультидисциплинарная бригада столичных врачей из 22 медиков. Это был первый межгосударственный медицинский выезд врачей Департамента здравоохранения Москвы для помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ержан Бабакумаров высоко оценил их помощь, он рассказал:

- Две недели у нас работала бригада московских врачей, в составе группы были реаниматологи-анестезиологи, пульмонологи, организаторы системы здравоохранения. Происходил обмен опытом организации работы по направлениям лечения коронавируса в масштабах крупных городов, каким является Алматы. Для нас был важен опыт, как организовывать процесс лечения крайне тяжелых пациентов, чтобы снизить летальность. Было важно ознакомиться с опытом организации дополнительных коек, в том числе процедурой перепрофилирования имеющихся помещений. Особенно важен опыт работы с очагами заражения в масштабах города.

Напомню, с мая этого года бригады московских врачей посетили также несколько российских регионов - республику Северная Осетия - Алания, Ингушетию, Дагестан, Забайкальский край, Владимир и Псков, Камчатку, Ханты-Мансийск, Тыву, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

В настоящее время в соответствии с поручением Правительства Москвы, повторно направлена медицинская бригада в Костанайскую область, город Костанай, в составе 15 специалистов.