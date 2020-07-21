Фермеры перешли в туристический бизнес

На фермерскую стоянку семьи Жамбалдоржиевых в бурятское село Георгиевское каждый год приезжают в среднем более шестнадцати туристов. Есть среди них французы, итальянцы и китайцы. Зеленый туризм - новое явление для Бурятии. Но уже популярное.

Этнокомплексы - "Степной кочевник" в Заиграевском районе и "В гостях у семейских" в Тарбагатайском районе - вошли в сборник успешных проектов Минкультуры РФ по направлению "Сельский туризм в России". Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

Семья Жамбалдоржиевых одной из первых начала развивать сельский (или, как его еще называют - зеленый) туризм в Хоринском районе. Три года назад они организовали свою фермерскую стоянку в селе Георгиевское на территории туристического комплекса "Алан Гоа". Помимо погружения в сельский быт туристы здесь могут изучать традиционные ремесла, познакомиться с особенностями бурятской кухни, приобщиться к производству фермерских продуктов.

Хозяйство супругов Бэлигто и Цыцыгмы Жамбалдоржиевых - обширное, занимает 142 гектара. Они разводят овец породы "буубэй", держат коров, лошадей и индюков. Стоянка комфортна и обеспечена всеми благами цивилизации. Здесь есть электричество, подведена вода, проложена канализация, установлены газовые и электрические плиты, оборудованы баня и душевая. В доме хозяева могут одновременно принять до десяти человек. А есть еще и надворные постройки: юрта-гостевая, юрта-спальня, юрта-музей, площадка для детей.

Развлечения в "Алан Гоа" на любой вкус: можно покататься на лошади и посетить погребальный комплекс гуннов, принять участие в обряде поклонения хозяину горы и попрактиковаться в приготовлении национальных молочных блюд, побывать на овечьих фермах и пострелять из лука.

Цыцыгма освоила технологию первичной обработки шерсти. Она делает одеяла, украшения и игрушки. А туристы охотно учатся этому ремеслу на мастер-классах хозяйки стоянки. "Агротуризм становится все более популярным. И если изначально желающих окунуться в колоритную деревенскую повседневность были единицы, то сейчас их становится все больше, - пояснил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Булат Цыренжапов. - Люди задумываются о качестве продуктов, которые они едят. Иностранцам тоже интересно все, что связано с жизнью на земле".

Сколько стоит?

Визит в туристический комплекс - 1000 рублей, причем в эту сумму входит и обед. Если есть желание остаться подольше и переночевать в юрте, нужно заплатить 2000. Мастер-класс - бесплатный, но за войлочный сувенир, который гость захочет забрать на память, назначат символическую плату - в зависимости от объема ушедшей на него шерсти.

Как доехать?

Путь в "Алан Гоа" не самый близкий. Из столицы Бурятии Улан-Удэ до райцентра Хоринска - 170 километров. Можно доехать на автобусе за три часа, билет стоит 380 рублей. А вот от Хоринска до ближайшего к туркомплексу села общественный транспорт не ходит. Поэтому удобнее сразу ехать из Улан-Удэ на машине.

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