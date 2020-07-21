Госпрограмму развития Арктики профинансируют на 57 миллиардов рублей

Для бизнеса, который готов вкладываться в проекты по развитию Арктической зоны, создана базовая система преференций. На это потребовалось полтора года, заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время онлайн-брифинга.

"На создание системы преференций мы просили 1,5 года. Задачи выполнены. Система создана", - сообщил он. До 2024 года на госпрограмму развития Арктики будет выделено 57 миллиардов рублей.

Территория превратится в крупнейшую экономическую зону. Для ее развития дадут "зеленый свет" всем тем предпринимателям, которые готовы инвестировать в проекты не менее 1 миллиона рублей. Те, кто получат статус резидента такой зоны, смогут рассчитывать на весомые преференции. Они включены в пакет законов, который в середине июля подписал президент Владимир Путин.

По словам Трутнева, все арктические регионы подтвердили готовность устанавливать льготные ставки по налогу на имущество, земельному налогу и упрощенной системе налогообложения.

Для проектов в сфере производства СПГ и газохимии и проектов по освоению новых нефтяных месторождений в Восточной Арктике НДПИ под нулевой процент предоставят на 12 лет. Для недобычных проектов федеральную часть налога на прибыль установят на уровне 0%. Такая ставка будет действовать в течение 10 лет. Предусмотрено возмещение 75% объема страховых взносов в отношении новых рабочих мест. Для всех компаний обнуляется НДС на морские перевозки и ледокольное сопровождение. Кроме налоговых льгот, предусмотрено создание свободной таможенной зоны, предоставление по решению регионов земельных участков без торгов, сокращение сроков таможенного оформления грузов и экспертизы проектной документации.

Прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны начнется 28 августа. "Мы поддерживаем любые инвестиции в Арктический регион, скажем так, по проектам, направление деятельности которых соответствует законодательству Российской Федерации. Никаких проблем и никаких ограничений", - подчеркнул Трутнев, отметив, что создавать очередей на получение статуса резидента в Арктической зоне никто не намерен. Проблем быть не должно.

Акцент для поддержания инфраструктурных проектов будет сделан на частные инвестиции. Так, на один рубль бюджетных вложений привлекут десять рублей частных инвестиций. Такой же критерий сегодня действует на Дальнем Востоке. "Для этого у нас есть и предусмотрены средства государственной программы, которая, надеюсь, будет принята, и инструмент, связанный с налоговым вычетом за счет вложения в инфраструктуру", - сказал Трутнев.

Для создания оптимальных условий работы запустят систему мониторинга по хеджированию рисков, связанных с таянием вечной мерзлоты. Для этого при Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики создана рабочая группа, в состав которой вошли ученые из Российской академии наук и МГУ. Также будет проведена проверка всех экологически опасных объектов.

Арктическая зона России занимает площадь в 5 миллионов кв. м и включает девять регионов. Основы госполитики РФ в Арктике, согласно указу президента РФ, утверждены до 2035 года. К этой дате планируется создать более 200 тысяч рабочих мест.