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21.07.2020 08:02

Хэйхэский район ЗСТ внедрил инновации в трансграничную логистику

В Пресс-канцелярия Народного правительства провинции Хэйлунцзян обсудили первые удачные примеры деятельности Хэйлунцзянской пилотной зоны свободной торговли (ЗСТ) Китая.

Исполнительный заместитель начальника комитета управления Хэйхэского района Хэйлунцзянской ЗСТ представил информацию о трех инновационных достижениях.

Фото: Сайт "Партнеры"
Хэйлунцзян запустила онлайн-ярмарку продукции культурного наследия

Во-первых, начала действовать бондовая платформа демонстрации и торговли художественными произведениями. В международном торговом городке на острове Большой Хэйхэ создана российско-китайская площадка для торговли произведениями искусства, где организованы прямые и онлайн-продажи российской масляной живописи. Вместо традиционных способов страхования применяется метод "кредитных гарантий", таких как гарантийный фонд, гарантии таможенных пошлин. При трансграничных перевозках используются инновационные методы контроля для более эффективного перемещения культурных ценностей. Все это способствует расширению бондового хранения и транспортировки, демонстрации и торговли произведениями искусства и других деловых операций, а также стимулирует развитие международного рынка произведений искусства в России и Европе.

Во-вторых, введена новая модель комплексных трансграничных юридических услуг. Проведена большая подготовительная работа для взаимного признания правил предоставления юридических и нотариальных услуг. Для Ассоциаций нотариусов России и Китая создана платформа взаимных обменов и помощи при использовании технических средств "Интернет +". Теперь, к примеру, российские граждане, проживающие в провинции Хэйлунцзян, могут оформить нотариальное заверение завещания о наследовании недвижимости на своей родине, не покидая Китая. Новая модель комплексных трансграничных юридических услуг также облегчает "выход за границу" китайских организаций, предоставляет предприятиям возможности проведения судебных и арбитражных разбирательств.

Фото: Сайт "Партнеры"
В Хэйхэ выдана первая ссуда для создания предприятия

В-третьих, в Хэйхэском районе Хэйлунцзянской зоны свободной торговли внедрена интегрированная система данных для грузовой логистики в трансграничной электронной коммерции в режиме "взаимной связи между разными складами". В Хэйхэ завершено размещение инфраструктуры "соединения различных складов", таких как зарубежные склады, пограничные склады, ретрансляционные склады, передние склады и так далее. При помощи управления большими данными для распределения товаров между различными складами открыты двусторонние каналы экспорта-импорта.

Одновременно в российско-китайской трансграничной электронной торговле эффективно решены проблемы сбора и перевозки товаров и их задержек, повышена эффективность логистического транзита экспортных предприятий, снижены затраты на логистику и сформирована новая структура сотрудничества.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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