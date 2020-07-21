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21.07.2020 10:05
Рубрика: Общество

Парусный барк "Седов" впервые пройдет по Севморпути

Текст: Александр Емельяненков
Российское учебно-парусное судно "Седов" за год до своего 100-летия отправится по маршруту, который в его положении кажется почти немыслимым - из Владивостока в Калининград по Севморпути.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Такое решение принято на заседании оргкомитета кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства, которое состоялось вчера под председательством министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. "Направить барк "Седов" из Владивостока в родной порт Калининград по Северному морскому пути", - сказано в официальном сообщении по итогам оргкомитета.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Во Владивосток из кругосветки прибыли парусники "Паллада" и "Седов"

Напомним: в кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, приняли участие одновременно три учебно-парусных судна Росрыболовства - "Паллада", "Седов" и "Крузенштерн". Первый этап экспедиции, как мы уже сообщали, был завершен 3 июня в порту Владивосток. Принадлежащий Дальневосточному государственному техническому рыбохозяйственному университету фрегат "Паллада" свою задачу выполнил. "Крузенштерн" проделал обратный путь из Владивостока в Калининград южным маршрутом - через Индийский и Атлантический океаны.

А "Седову" предстоит замкнуть кругосветку по арктическому варианту. В рамках юбилейной экспедиции он уже находился в море 179 суток и преодолел 23 тысячи морских миль. Арктический переход запланирован на август-ноябрь.

Как отмечалось на оргкомитете, завершение экспедиции прохождением "Седова" Северным морским путем будет иметь большой символический, а также практический эффект. "Переход судов такого класса по этому маршруту не имеет аналогов в истории. Курсанты учебных заведений Росрыболовства, проходящие практику на паруснике "Седов", смогут получить уникальный опыт плавания в условиях Крайнего Севера, который будет востребован в их дальнейшей профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.

Если не вмешаются непредвиденные обстоятельства, 18 августа 2020 года парусник возьмет курс из Владивостока на Певек и далее на запад. "На этапе планирования была проведена детальная оценка обеспечения безопасности для судна и экипажа. Корпусные конструкции соответствуют ледовым усилениям согласно требованиям правил Российского морского регистра судоходства", - сообщает ведомство.

Переход непосредственно по Северному морскому пути рассчитывают провести в зонах, свободных ото льдов. Навигацию на маршруте будет осуществлять администрация Севморпути с привлечением, по необходимости, судов обеспечения, а в случае неблагоприятной ледовой обстановки предусмотрено использование промежуточных портов на пути следования.

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