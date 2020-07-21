Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ

В Улан-Удэ прилетел всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал. В аэропорту его встретили глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и девушки в народных костюмах с хлебом-солью.

После прилета знаменитый актер успел немного осмотреться в столице региона, побывал на площади Советов. В Бурятии, по информации пресс-службы республиканского правительства, его ждет насыщенная программа, которая растянется на неделю. Один из главных ее пунктов - посещение озера Байкал, признанного "Юнеско" объектом Всемирного природного наследия.

Сигал также собирается познакомиться с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе и отправиться в центр буддийской традиционной Сангхи России - Иволгинский дацан. Там у него запланирована тренировка с местными спортсменами.