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21.07.2020 05:11
Рубрика: Культура

Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия
Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия

В Улан-Удэ прилетел всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал. В аэропорту его встретили глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и девушки в народных костюмах с хлебом-солью.

Фото: Андрей Куликов/ РГ
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После прилета знаменитый актер успел немного осмотреться в столице региона, побывал на площади Советов. В Бурятии, по информации пресс-службы республиканского правительства, его ждет насыщенная программа, которая растянется на неделю. Один из главных ее пунктов - посещение озера Байкал, признанного "Юнеско" объектом Всемирного природного наследия.

Сигал также собирается познакомиться с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе и отправиться в центр буддийской традиционной Сангхи России - Иволгинский дацан. Там у него запланирована тренировка с местными спортсменами.

В регионах Культура Кино и ТВ Мировое кино Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ

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