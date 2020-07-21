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21.07.2020 04:58
Рубрика: Происшествия

В Приамурье задержаны участники беспорядков на ГПЗ

Текст: Артем Красиков

В Амурской области задержаны 11 человек, устроивших погромы офисов и магазинов на газоперерабатывающем заводе в Свободненском районе.

СК завел дело о беспорядках на Амурском ГПЗ

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, конфликт между работниками и руководством подрядной организации возник из-за возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность. Сейчас все финансовые вопросы урегулированы.

Возбуждено уголовное дело об участии в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212 УК РФ).

"В отношении двух задержанных по ходатайству следователя судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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