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21.07.2020 10:02

В Суйфэньхэ время таможенного оформления сократили до 30 секунд

В Суйфэньхэском районе Хэйлунцзянской пилотной зоны свободной торговли (ЗСТ) оптимизировали процесс таможенного оформления и регистрации транспортных средств (ТС), пересекающих границу между Россией и Китаем.

- Прежде при пересечении границы транспортное средство многократно останавливали - для регистрации, для паспортного контроля и для проверки автомобиля. Это неудобный порядок заменен на режим "однократная остановка транспортного средства". В это время службы пограничной проверки и таможенного контроля осуществляют совместную инспекцию, - объяснила метод заместитель начальника комитета управления Суйфэньхэского района Хэйлунцзянской пилотной ЗСТ Ван Юнпин.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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По ее словам, совершенствуется система регистрации, добавляется функция распознавания номерного знака транспортного средства. Установлены устройства для использования бесконтактных карт водителя и автомобиля, что позволило одновременное проводить проверку, регистрацию, сбор информации и пропуск ТС.

- В то же время для группового автотуризма проводятся предварительное декларирование, групповой паспортный контроль и пропуск после таможенного досмотра, - подчеркнула Ван Юнпин. - Но для группового автотуризма открываются специальные коридоры для проведения паспортного контроля и проверки транспортных средств по прибытии в зону досмотра и паспортного контроля.

Благодаря этим мерам время сбора и подачи информации сокращено с первоначальных 30 до двух минут, а время осмотра и таможенного оформления транспортного средства - с прежних 10 минут до 30 секунд, что обеспечивает комфортное прохождение границы и стимулирует водителей и пассажиров совершать поездки между Россией и Китаем.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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