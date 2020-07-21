В Суйфэньхэ время таможенного оформления сократили до 30 секунд

В Суйфэньхэском районе Хэйлунцзянской пилотной зоны свободной торговли (ЗСТ) оптимизировали процесс таможенного оформления и регистрации транспортных средств (ТС), пересекающих границу между Россией и Китаем.

- Прежде при пересечении границы транспортное средство многократно останавливали - для регистрации, для паспортного контроля и для проверки автомобиля. Это неудобный порядок заменен на режим "однократная остановка транспортного средства". В это время службы пограничной проверки и таможенного контроля осуществляют совместную инспекцию, - объяснила метод заместитель начальника комитета управления Суйфэньхэского района Хэйлунцзянской пилотной ЗСТ Ван Юнпин.

По ее словам, совершенствуется система регистрации, добавляется функция распознавания номерного знака транспортного средства. Установлены устройства для использования бесконтактных карт водителя и автомобиля, что позволило одновременное проводить проверку, регистрацию, сбор информации и пропуск ТС.

- В то же время для группового автотуризма проводятся предварительное декларирование, групповой паспортный контроль и пропуск после таможенного досмотра, - подчеркнула Ван Юнпин. - Но для группового автотуризма открываются специальные коридоры для проведения паспортного контроля и проверки транспортных средств по прибытии в зону досмотра и паспортного контроля.

Благодаря этим мерам время сбора и подачи информации сокращено с первоначальных 30 до двух минут, а время осмотра и таможенного оформления транспортного средства - с прежних 10 минут до 30 секунд, что обеспечивает комфортное прохождение границы и стимулирует водителей и пассажиров совершать поездки между Россией и Китаем.