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21.07.2020 06:10
Рубрика: Власть

В Забайкалье танкисты на учениях перешли по дну реки

Текст: Юлия Гарднер

В Забайкалье на полигоне Цугол проходит двустороннее тактическое учение. Во время него мотострелковые и танковые подразделения форсировали реку Онон.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Военнослужащие на штатной технике преодолели русло реки, ширина которого более 100 метров, десантным и мостовыми способами. Инженеры обеспечили мостовую переправу, а подразделения РХБ защиты замаскировали эти места с помощью дымовой завесы.

Танки перешли по дну реки. Перед этим их экипажи надели индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы. Они необходимы, если вода попадет внутрь машины.

"В учении задействовано свыше четырех тысяч военнослужащих двух мотострелковых соединений ВВО и более 600 единиц военной и специальной техники", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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