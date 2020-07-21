Врио губернатора Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прилетел в столицу региона, сообщает ТАСС.

В Хабаровске его представит заместитель полномочного президента РФ в ДФО Григорий Куранов.

По словам нового главы региона, в субъекте сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

"Сегодня познакомимся с краевым правительством, обязательно заслушаем отчет о состоянии дел по распространению коронавируса. Есть опасения, что пандемия может в очередной раз продемонстрировать свою агрессию. И я хотел бы призвать всех соблюдать социальную дистанцию", - отметил Михаил Дегтярев.

Сейчас Хабаровский край является единственным регионом России, где число случаев заражения COVID-19 растет 10 недель подряд. Всего зарегистрировано 6208 человек с инфекцией, 51 пациент скончался.

Врио губернатора также подчеркнул, что необходимо сохранить объем средств, выделяемых на реализацию национальных проектов.

"Через месяц президент ждет меня с докладом о состоянии дел в крае, в первую очередь, в экономике и по нацпроектам. Моя задача во-первых, сохранить все те ресурсы, которые заложены для жителей и приумножить по отдельным статьям. Планирую динамично передвигаться по региону, встречаться с людьми и посещать предприятия", - рассказал Дегтярев.