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21.07.2020 04:41
Рубрика: Экономика

Жители Приамурья остались без бюджетного отдыха из-за авиакомпании

Текст: Юлия Гарднер

Авиакомпания NordWind, не объясняя причин, приостановила продажу билетов из Благовещенска в Москву и обратно с 5 августа по 2 октября 2020 года. Нельзя купить в том числе субсидированные места в самолетах, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Об отмене рейсов пассажиров оповещают смс-сообщениями.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Как пояснил глава регионального минтранса Александр Зеленин, билеты амурчане покупали заранее. Они планировали отдых на курорты юга России, поэтому у большинства - рейсы стыковочные.

- Мы направили руководству компании запрос о разъяснений действий авиакомпании по пересадке пассажиров в июле на рейсы других авиаперевозчиков и массовой рассылки сообщений по отмене рейсов в августе и сентябре, - сказал Зеленин.

Кроме того, направлено письмо главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой принять меры к авиакомпании. Ведь на территории Дальнего Востока действует программа субсидирования авиабилетов для льготных категорий граждан. В которой задействованы в том числе рейсы NordWind.

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