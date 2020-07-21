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21.07.2020 10:47
Рубрика: Происшествия

Жительницу ЕАО осудили за "минирование" кафе

Текст: Юлия Гарднер

Жительница Биробиджана получила условный срок за ложное сообщение о минировании кафе (часть 2 ст. 207 УК РФ), сообщает прокуратура ЕАО.

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29 апреля прошлого года 42-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения отдыхала в заведении общепита. Около шести часов утра она, не желая уходить, сообщила одному из сотрудников заведения, что в здании заложена бомба.

"Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов незамедлительно эвакуировали посетителей и персонал. В ходе осмотра здания каких-либо взрывчатых веществ не обнаружено, сообщение оказалось ложным", - говорится в сообщении.

Из-за этого работа полиции была дезорганизована, отвлечены силы правопорядка. Вину в совершении преступления женщина признала.

Суд приговорил ее к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, она обязана будет компенсировать причиненный материальный ущерб по гражданским искам.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан

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