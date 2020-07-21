Почти половина жителей Приволжского федерального округа (ПФО) уверены, что из оборота можно вывести одно- и пятикопеечные монеты и обойтись номиналами 10 и 50 копеек. Так считают 49 процентов жителей округа (в целом по России - 42 процента). Более радикально настроены 36 процентов жителей Поволжья: они уверены, что вообще можно обойтись без мелочи.

Результаты исследования, проведенного банком "Открытие", полны сюрпризов. Например, в ПФО 63 процента не помнят, чтобы расплачивались копейкой хотя бы однажды в последние три года. Но при этом каждый десятый в нынешнем году использовал копеечную монету в расчетах. В Уральском округе таких вдвое больше. В целом по России самыми мелкими монетами в этом году пользовались в два раза меньше людей: семь процентов против тринадцати прошлогодних. Реже всего расплачивались мелкой монетой жители Северо-Западного округа (4 процента). В Москве, Московской области и Сибирском федеральном округе использовали копейки по шесть процентов жителей.

В то же время 60 процентов жителей Поволжья и 58 процентов по России заявили, что хранят полученные на сдачу монеты номиналом в 1 и 5 копеек. Почти треть оставляют такие монеты на кассе или выбрасывают (26 процентов в ПФО, 28 - по России). Семь процентов приволжан отдают мелочь на благотворительность.

Национальным символом наряду с рублем считают копейку 38 процентов россиян, а потому уверены - копейку надо сохранить. Четверть респондентов полагают, что такие монеты нужны для расчетов в магазинах и общественном транспорте. Больше всего сторонников такой версии живет в Сибирском и Уральском федеральных округах.

Каждый пятый уверен, что копейка помогает научить ребенка копить деньги: такая точка зрения наиболее популярна у четверти жителей Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. Каждый десятый россиянин думает, что использование мелких монет позволяет экономить деньги. При этом четверть россиян в ответ на вопрос о плюсах использования копейки заявили, что их нет.

Напомним, что, несмотря на сохранение в обороте монет номиналами в 1 и 5 копеек, их чеканка в России прекращена с 2012 года из-за экономической нецелесообразности: изготовление обходится существенно дороже номинала монеты.