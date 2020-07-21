Вятские гражданские активисты обнародовали предложения, которые хотели бы видеть в разрабатываемой стратегии социально-экономического развития областного центра до 2035 года.

На группы рассчитайсь!

При разработке столь важного для полумиллионного города документа его авторы - Центр региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ - решили как можно шире привлечь кировскую общественность. Директор центра Павел Строев обосновал это тем, что "городу жить по ней 15 лет, и надо понимать, что администрация будет ее реализовывать вместе с экспертами и активными горожанами".

Еще на стадии разработки было создано пять общественных групп по различным направлениям, начиная с экономики и заканчивая комфортом городской среды. Последняя - головная боль кировчан: в свежем рейтинге Минстроя РФ Кировская область оказалась в числе худших в стране по благоустройству. А в прошлом году, по данным Финансового университета, Киров оказался в десятке аутсайдеров и по качеству жизни.

В результате совместной работы аналитиков центра и группы местных общественников, озабоченных развитием комфортной городской среды, родилось около 200 страниц различных предложений, часть которых разработчики стратегии пообещали включить в документ. Оговорившись, правда, что это потребует согласования с заказчиком - администрацией Кирова.

Агломерация - зачем?

Естественно, вновь вспомнили о создании системы магистралей и транспортных развязок, развитии дорог-дублеров, строительстве объездной дороги и дополнительного моста через Вятку от центра города. Обо всем этом говорили неоднократно на протяжении последних лет. Неожиданной новинкой стало предложение обязать застройщиков прогнозировать изменения в движении транспорта в новых районах и с учетом этого адаптировать там дорожную сеть. Причем включить в это понятие не только непосредственно проезжую часть, но и тротуары. Для этого общественник Игорь Багин предложил даже изменить понятие "городские дороги на "городские улицы", чтобы уже в самом названии не была заложена "автоцентричность".

В разрабатываемой стратегии развития Кирова впервые появляется понятие агломерации с включением в нее помимо областного центра еще двух находящихся неподалеку крупных городов региона - Кирово-Чепецка и Слободского. Но, по словам общественника Константина Махнева, до сих пор не сформулированы цель и миссия объединения. Даже то, кто и что от этого получит и кто и куда будет ездить на работу - жители этих двух городов в Киров или наоборот?

Архитектура - удел богатых?

Кировский архитектор Ирина Саболева предложила включить в стратегию целый ряд позиций. В частности, добавить отдельным пунктом развитие исторического центра с выделением средств на реконструкцию. Ввести понятие среднеэтажного строительства, которое важно для Кирова, где сохранилось немало старинных зданий выше одного-двух этажей. А также создать единую административную систему парков и скверов, как это сделано в Ижевске, и сейчас "этим путем идет вся страна". А чтобы все это не осталось на бумаге, закрепить поэтапную реализацию генплана.

- Тогда администрация города должна будет отчитываться, что и в какой последовательности делает, - объясняет архитектор свое предложение. - А жители смогут спросить, почему не было сделано то или это.

При этом она признала, что "архитектура - удел богатых городов". Киров же к таковым точно не относится. Ни по зарплате жителей (она заметно ниже, чем в среднем по стране), ни по бюджету, который по размеру на душу населения в разы ниже, чем в развитых городах. Как заметил один из участников обсуждения, сегодня в стране средние города "даже не бедные, а нищие". И когда в городской администрации решают, куда направить имеющиеся "крохи", у нее свое видение приоритетов.

В Киров, несмотря на все его минусы, люди все же тянутся. По коэффициенту миграционного прироста, который за последнее время вырос в пять раз - с 1235 до 5938 человек, он занимает первое место в стране. Как считают разработчики стратегии, Киров - динамично развивающийся живой организм, у которого есть не только слабые, но и сильные стороны.