Похоже, рано обрадовались жители, инвесторы и власти города Бор Нижегородской области, что появится водный аттракцион мирового уровня - вейк-парк на Юрасовском озере. Благодаря местным экологам строительство может быть приостановлено или вовсе прекращено.

У борских экологов есть основания для беспокойства - одно историческое озеро, Мухинское, власти уже слегка подпортили. При его обустройстве ключи, питавшие водоем, ушли, и изюминка Бора превратилась просто в застойный бассейн. Аналогичная опасность, по мнению экологов, есть и в случае строительства аттракциона-тренажера на Юрасовском озере.

Вейк-парк подразумевает наличие металлических опор, которые устанавливаются на дне озера. Через них проходит лебедочный трос, который тащит спортсмена, скользящего на специальной доске - вейкборде - по маршруту с установленными трамплинами. Инвестор опоры установил и даже разместил рекламу о скором открытии аттракциона. Но, как оказалось, согласовать работу с министерством экологии забыл, а значит, опоры построены незаконно.

Еще в феврале нынешнего года совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку архангельской компании "Экстремальные виды спорта" на выделение земельного участка под строительство "парка активного отдыха" в районе Юрасовского озера. Инвестор пообещал построить к концу 2024 года парк площадью 2412 квадратных метров, вложив в проект более 100 миллионов рублей.

Как анонсировал министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов, помимо инфраструктуры под вейкбординг, непосредственно на воде планируется обустроить аквапарк, на берегу - веревочный аттракцион, детские и волейбольные площадки. Первый этап - строительство административного блока с раздевалками, душевыми и прочими помещениями для спортсменов. Инвесторы рассчитывают на поток любителей и профессионалов экстремального спорта со всей России.

Местные экоактивисты заинтересовались постройками, появившимися на озере - памятнике природы регионального значения и особо охраняемой природной территории (ООПТ), - и послали запрос в региональное минэкологии с просьбой проверить законность работ. 9 июля специалисты ведомства совместно с представителями Борской городской прокуратуры осмотрели Юрасовское озеро. Обнаружив торчащие из воды опоры, в ведомстве отметили, что любые строительные работы на территории ООПТ должны быть согласованы, однако проектная документация на согласование к ним не поступала. Тем самым нарушена статья 8.39 КоАП РФ "Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях". Предполагаемые нарушители природоохранного законодательства вызваны для составления протокола.

- В апреле-мае 2020 года минэкологии рассмотрело материалы по вопросу согласования предпроектной документации по строительству парка активного отдыха рядом с Юрасовским озером. Информация об объектах строительства в границах особо охраняемой природной территории в этих документах не была отражена. При этом мы уведомили застройщика, что подобная проектная документация подлежит государственной экологической экспертизе, - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Комментируя ситуацию, начальник управления инвестиционной политики и развития бизнеса администрации городского округа город Бор Нижегородской области Артур Батурский пояснил "РГ", что в ближайшее время будет проведена комиссия, на которую вызовут застройщика.

Директор компании комментировать ситуацию отказался, хотя ранее в интервью местному телеканалу Александр Барсуков с удовольствием отмечал, что "сразу нашел взаимопонимание с администрацией округа".

- В своем родном Архангельске все разрешительные инстанции мы проходили два года, здесь же это было сделано за полгода, - добавил тогда Александр Барсуков.

Члены местного отделения общества охраны природы намерены добиваться проведения государственной экологической экспертизы и компенсации инвестором ущерба озеленению и природной среде, если необходимость этого будет установлена. Местные жители заметили, что уровень воды в озере уже понизился. Кроме того, есть еще одна опасность - подростки стали забираться на опоры, поскольку доступ к ним открытый. А это чревато несчастными случаями.

Справка "РГ"

Юрасовское озеро является старицей Волги. Водоем признан охраняемым объектом природного комплекса населенных пунктов регионального значения в 2009 году. На озере гнездятся и кормятся разнообразные виды околоводных птиц, в том числе серая цапля и черная крачка, занесенные в Красную книгу Нижегородской области. Юрасовское озеро входит в состав ключевой орнитологической территории (КОТР) международного значения "Русло и пойма реки Волги от города Городец до Нижнего Новгорода". Рекреационный потенциал озера оценивается почти в 1000 человек для единовременного посещения.