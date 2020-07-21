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21.07.2020 10:00
Рубрика: Общество

Нижний Новгород назван самым вежливым городом в России

Текст: Мария Волкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нижний Новгород возглавил рейтинг самых вежливых городов России. Федеральный социологический вопрос на эту тему провело независимое исследовательское агентство Zoom Market.

Фото: iStock
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Для составления рейтинга было опрошено 2400 человек в 20 городах России. Людям было предложено ответить на четыре вопроса. Во-первых, всегда ли респондент уважительно и тактично общается с людьми. Во-вторых, всегда ли он дает возможность собеседнику высказать свою точку зрения. В-третьих, насколько часто человек позволяет себе перебивать собеседника. И наконец, может ли респондент назвать себя вежливым человеком.

В итоге первую строчку рейтинга занял Нижний Новгород. На втором месте оказался Новосибирск, на третьем - Томск. В первую десятку наиболее вежливых городов вошли также Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Челябинск. Последним в списке оказался Воронеж.

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