Нижний Новгород назван самым вежливым городом в России

Нижний Новгород возглавил рейтинг самых вежливых городов России. Федеральный социологический вопрос на эту тему провело независимое исследовательское агентство Zoom Market.

Для составления рейтинга было опрошено 2400 человек в 20 городах России. Людям было предложено ответить на четыре вопроса. Во-первых, всегда ли респондент уважительно и тактично общается с людьми. Во-вторых, всегда ли он дает возможность собеседнику высказать свою точку зрения. В-третьих, насколько часто человек позволяет себе перебивать собеседника. И наконец, может ли респондент назвать себя вежливым человеком.

В итоге первую строчку рейтинга занял Нижний Новгород. На втором месте оказался Новосибирск, на третьем - Томск. В первую десятку наиболее вежливых городов вошли также Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Челябинск. Последним в списке оказался Воронеж.