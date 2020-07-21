Пермские энергетики выполнили обязательства в полном объеме

Компания "Россети Урал" сообщает, что подключение двух новостроек в поселке Фролы по улице Весенняя, 30 и 32 к сетям электроснабжения невозможно по независящим от компании причинам.

Обратившаяся с заявкой на технологическое присоединение домов по адресу Фролы, ул. Весенняя 30 и 32 компания "Финпроект" действовала через посредника. В дальнейшем между этими организациями - бывшими партнерами произошел бизнес-конфликт, суть которого энергетикам неизвестна. Начались судебные споры имущественного характера в отношении объектов электросетевого комплекса, предназначенных для электроснабжения двух домов по улице Весенняя.

В результате, компания "Россети Урал" фактически стала заложником ситуации, сложившейся как следствие конфликта двух хозяйствующих субъектов.

Отметим особо, при этом энергетики выполнили в полном объеме свои обязательства еще в 2018 году. Но за прошедшие два года спорная ситуация дополнительно усложнилась. Электросетевое имущество, к которому необходимо было осуществить технологическое присоединение домов по адресу: Фролы, ул. Весенняя 30 и 32, было изъято собственником, который является бывшим партнером застройщика, у компании "Россети Урал" из владения и пользования, и передано иной территориальной сетевой организации.

В результате компания "Россети Урал" на текущий момент лишена и юридической, и технической возможностей выполнения данного подключения. В свою очередь, энергетики компании "Россети Урал" в настоящий момент решают вопрос в плоскости передачи обязательств по договору ТП территориальной сетевой организации для скорейшего разрешения проблемного вопроса в интересах пермяков, которые зависят от бизнес-конфликтов двух хозяйствующих субъектов.

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Подготовлено пресс-службой "Россети Урал"