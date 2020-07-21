Пермские энергетики выполнили обязательства в полном объеме

Новости

В омском "Авангарде" 20 игроков и сотрудников заболели коронавирусом 13:27
Террорист из Луцка имеет две судимости и психиатрический диагноз 13:25
На Среднем Урале нашли нарушения в оказании помощи пациентам с COVID-19 13:21
В Новороссийске мужчина попытался провезти патроны в коробке от телефона 13:19
В Петербург ко Дню ВМФ доставили мощи Феодора Ушакова 13:18
Американские танки Abrams с активной защитой перебросили в Европу 13:15
Парламентарии Союзного государства наградили победителей "Славянского базара в Витебске" 13:13
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции 13:08
В Крыму три новых экотехнопарка на треть сократят объем мусора 13:06
Крупнейшая научная сенсация Германии случайно нашлась в подвале 13:05
Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне 12:59
Создана самая большая и подробная 3D-карта Вселенной 12:57
АвтоВАЗ объявил о старте продаж внедорожника Niva 12:55
В Югре ликвидировали несколько крупных лесных пожаров 12:53
Выявлена связь между потреблением фруктов и овощей и риском диабета 12:52
Во Франции пассажирам поездов предложили самостоятельно измерять температуру 12:50
Исследователи рассказали о музыкальных предпочтениях россиян 12:46
Названо имя злоумышленника, захватившего автобус с заложниками в Луцке 12:38
Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет 12:37
Умер известный шансонье Бока 12:30
В Госдуму внесен проект о ежегодной индексации всех видов пенсий не ниже инфляции 12:29
Немцы выступили против строительства завода Tesla 12:25
МЧС предупредило о возможных смерчах над Черным морем 12:24
Начальника угрозыска Батайска обвинили в избиении задержанного 12:22
Жителя Татарстана осудили за убийство бывшей жены и двоих сыновей 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 12:12

Пермские энергетики выполнили обязательства в полном объеме

Компания "Россети Урал" сообщает, что подключение двух новостроек в поселке Фролы по улице Весенняя, 30 и 32 к сетям электроснабжения невозможно по независящим от компании причинам.

Обратившаяся с заявкой на технологическое присоединение домов по адресу Фролы, ул. Весенняя 30 и 32 компания "Финпроект" действовала через посредника. В дальнейшем между этими организациями - бывшими партнерами произошел бизнес-конфликт, суть которого энергетикам неизвестна. Начались судебные споры имущественного характера в отношении объектов электросетевого комплекса, предназначенных для электроснабжения двух домов по улице Весенняя.

В результате, компания "Россети Урал" фактически стала заложником ситуации, сложившейся как следствие конфликта двух хозяйствующих субъектов.

Отметим особо, при этом энергетики выполнили в полном объеме свои обязательства еще в 2018 году. Но за прошедшие два года спорная ситуация дополнительно усложнилась. Электросетевое имущество, к которому необходимо было осуществить технологическое присоединение домов по адресу: Фролы, ул. Весенняя 30 и 32, было изъято собственником, который является бывшим партнером застройщика, у компании "Россети Урал" из владения и пользования, и передано иной территориальной сетевой организации.

В результате компания "Россети Урал" на текущий момент лишена и юридической, и технической возможностей выполнения данного подключения. В свою очередь, энергетики компании "Россети Урал" в настоящий момент решают вопрос в плоскости передачи обязательств по договору ТП территориальной сетевой организации для скорейшего разрешения проблемного вопроса в интересах пермяков, которые зависят от бизнес-конфликтов двух хозяйствующих субъектов.

https://www.mrsk-ural.ru/

Телефон: 8 (343) 293-26-64

Подготовлено пресс-службой "Россети Урал"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы ПФО Компании Региональные пресс-релизы Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь ПФО Пермский край

Главное сегодня

Названо имя злоумышленника, захватившего автобус с заложниками в Луцке
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Силуанов: Подозрения в хакерских атаках экономике России не навредят
Международные полеты возобновятся из шести городов России
В России появится универсальный двигатель для самолетов марки Су