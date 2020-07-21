Пятилетний (до 2024 года) план борьбы с борщевиком Сосновского (растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. - Прим. ред.) приняло правительство Нижегородской области. В середине прошлого века академик Вавилов предложил выращивать борщевик на силос. Вскоре специалисты поняли, что это была ошибка: растение оказалось активным и опасным. По разным оценкам, до трети сельскохозяйственных земель в России засорены им.

Боролись с ним в Нижегородской области и раньше: в прошлом году, например, по линии минсельхоза из областного бюджета выделяли порядка 11 миллионов рублей на уничтожение сорняка. Нынешний план отличается от предыдущих ответом на вопрос: кто именно должен бороться с зарослями?

- Многие уверены, что заниматься этим должно министерство, в том числе на частных землях. В плане мы предприняли попытку объединить все усилия на уровне правительства и разграничить полномочия и обязанности, - пояснил "РГ" министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

По его словам, ответственность министерства - это территории общего пользования, невостребованные, неразграниченные земли, участки в государственной собственности региона, а также земли под производственными объектами - фермами, комплексами, складами, отнесенные к бесхозным. Обработка земель общего пользования в населенных пунктах - забота муниципалитетов. За состоянием придорожных участков вне их границ должны следить органы МСУ и регионального минтранса, а за землями лесного фонда - органы МСУ и департамент лесного хозяйства.

- Обработку земельных участков, находящихся в собственности физических и юридических лиц, должны осуществлять их правообладатели, на арендованных землях - арендаторы, - пояснил Николай Денисов.

В этом году только за счет средств регионального бюджета от борщевика обработано 300 гектаров в 12 районах области. Список районов ежегодно меняется, борьба ведется комплексно.

Существуют разные методы борьбы с агрессивным сорняком. Мелкие хозяйства предпочитают механическое удаление. Если методично скашивать борщевик до начала цветения, то рано или поздно корни растений истощатся. Некоторые мульчируют участки пленкой или нетканым материалом. Более крупные хозяйства применяют гербициды или многократную перепашку.

Руководитель СПК Сельхозартель "Зерновой" Рашид Халиуллин из Малмыжского района Кировской области рассказал "РГ", что намерен перейти от механического уничтожения сорняка к химическому.

- На наших полях борщевика пока не особо много. Но динамика распространения настораживает: три-четыре года назад у нас его вообще не было. На следующий год планируем закупку гербицидов, - пояснил он.

Появились и новые высокотехнологичные методы борьбы с сорняком. По словам генерального директора компании Ctrl2GO Алексея Белинского, поможет в этом искусственный интеллект. Специальная программа собирает, обрабатывает и анализирует данные от космических спутников и беспилотников. Составляется карта обработки с указанием плотности зарастания, рассчитывается необходимое количество гербицидов. За счет этого расход гербицидов снижается примерно вдвое.