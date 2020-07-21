Российские библиотеки становятся больше, чем просто книгохранилища

Раньше в библиотеки приходили в основном зубрить учебники и почитать свежие газеты и журналы, а теперь там можно отдохнуть в кресле Гарри Поттера, посмотреть спектакли и даже посетить Древний Египет в очках виртуальной реальности. Это стало возможно благодаря нацпроекту "Культура", который создает в регионах России библиотеки нового формата - модельные. Чем они отличаются от прежних, рассказывают корреспонденты "РГ".

В библиотеке теперь можно не только почитать, например про Древний Египет, но и увидеть его. Фото: Сергей Куксин/ РГ

"Рюкзачок" для чиновника

В Кировской области в новую программу попали три библиотеки, которые уже работают в поселке Безбожник и деревне Московская. На очереди - село Филиппово. Все они отремонтированы в едином стиле - дизайн сделан с учетом местной жизни. Например, в деревне Московская, где библиотека ведет краеведческую работу, интерьер создан по традиционным коми-пермяцким мотивам. "Мы закупили такую технику, какой местные сисадмины даже не видели! - гордится директор Елена Кытманова. - Теперь у нас появилась возможность пользоваться электронными базами данных. Установили оборудование для людей с ограниченными возможностями, чего нет ни в одной из библиотек нашего района".

А для библиотеки в отдаленном северном поселке лесорубов Безбожник на деньги проекта не только закупили 3,5 тысячи новых книг, обновили всю мебель и сделали капремонт. Здесь появился комплекс современного мультимедийного оборудования - вплоть до очков виртуальной реальности, что позволит реализовать новые идеи. И прежде библиотека вводила интересные новшества - проект "Рюкзачок". Совместно со школьной волонтерской организацией "Парус надежды" книги доставляют на дом пожилым и людям с ограниченными возможностями. При этом одновременно собирают их просьбы к местной власти и передают в администрацию. Идея "Рюкзачка" - библиотека собирает книги, которые в пятницу кто-то из школьников кладет в свой рюкзак и приносит домой. В наборе есть литература для членов семьи любого возраста. Через неделю "Рюкзачок" возвращается в школу и передается следующему ученику.

Роман в кресле Гарри Поттера

Библиотека в Еманжелинске Челябинской области стала первой, модернизированной в рамках нацпроекта "Культура" на Южном Урале. И в нее вдохнули вторую жизнь. Библиотека появилась почти 70 лет назад. Тогда она занимала небольшой зал в ДК им. А.С. Пушкина, а потом переехала в жилой дом. Но постепенное старение фондов и интерьеров заставило подать заявку на участие в проекте "Библиотека нового поколения". Благодаря конкурсу она получила 5 миллионов рублей на модернизацию. "Ремонт мы начали в апреле, - говорит Татьяна Беляева, директор централизованной библиотечной системы Еманжелинского муниципального района. - Современный дизайн-проект заказали в Челябинске, чтобы он был теплым и радостным".

Модельная библиотека открылась менее месяца назад, помещения обживаются заново. Посетителям теперь доступны не только бумажные экземпляры - у них также есть доступ к Национальной электронной библиотеке. При филиале работает еще театральная студия, где школьники показывают спектакли.

Книжка для семьи

В Чечне открылись четыре модельные библиотеки, причем две из них находятся в удаленных населенных пунктах, где доступ к книгам, интернету и другим мультимедийным возможностям для многих малодоступен.

- В Северо-Кавказском федеральном округе уже модернизировали 16 библиотек, и половина из них в Чеченской Республике, - отметила Зулай Хасуева, директор департамента искусств и социально-культурной деятельности Минкультуры Чечни. - Нацпроект дает уникальную возможность открыть такие библиотеки.

Обновлять библиотеки стараются именно в сельских населенных пунктах, где они становятся очагом культурной жизни. В республике во всех модельных библиотеках наблюдают резкое увеличение пользователей.