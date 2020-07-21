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21.07.2020 14:02
Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование дела о фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет объявил об окончании расследования уголовного дела против жителя Казани, который поставил на сайт "Бессмертного полка" фото Адольфа Гитлера.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Расследование вело Главное следственное управление СК РФ. Уголовная статья - о реабилитации нацизма. Единственный фигурант - житель Казани Мухаммед Эль-Айюби.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, 4 мая 2020 года Эль-Айюби, "используя приложение в социальной сети, отправил на сайт "Банк Памяти" фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла".

Дома у обвиняемого провели обыск и увидели, что Эль-Айюби несколько месяцев выращивал в своем доме растения, содержащие наркотики.

Таким образом, утверждает Петренко, фигуранту предъявлено обвинение по двум статьям - 354.1 и 228 Уголовного кодекса РФ - реабилитация нацизма; незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства.

Следователи также установили цели и мотивы совершенных Эль-Айюби преступлений. По утверждению самого обвиняемого, поступок был совершен им по причине наличия симпатий к Гитлеру, а растения, содержащие наркотические средства, он выращивал для личного употребления.

Эль-Айюби вину признал полностью и публично принес извинения.

Фото: kinopoisk.ru
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Петренко говорит, что выводы следствия о виновности Эль-Айюби основываются на комплексе доказательств, полученных в ходе расследования уголовного дела. Среди них результаты компьютерной, портретной, физико-химической и психиатрической судебных экспертиз, многочисленные показания свидетелей, в числе которых имеются представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций.

Сейчас уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

В СК напомнили, что раньше были утверждены два обвинительных заключения в отношении Даниила Симанова и Вячеслава Круглова, которым также инкриминировано преступление, предусмотренное ст. 354.1 УК РФ. Уголовные дела направлены в суд.

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