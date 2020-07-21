СК завершил расследование дела о фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Следственный комитет объявил об окончании расследования уголовного дела против жителя Казани, который поставил на сайт "Бессмертного полка" фото Адольфа Гитлера.

Расследование вело Главное следственное управление СК РФ. Уголовная статья - о реабилитации нацизма. Единственный фигурант - житель Казани Мухаммед Эль-Айюби.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, 4 мая 2020 года Эль-Айюби, "используя приложение в социальной сети, отправил на сайт "Банк Памяти" фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла".

Дома у обвиняемого провели обыск и увидели, что Эль-Айюби несколько месяцев выращивал в своем доме растения, содержащие наркотики.

Таким образом, утверждает Петренко, фигуранту предъявлено обвинение по двум статьям - 354.1 и 228 Уголовного кодекса РФ - реабилитация нацизма; незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства.

Следователи также установили цели и мотивы совершенных Эль-Айюби преступлений. По утверждению самого обвиняемого, поступок был совершен им по причине наличия симпатий к Гитлеру, а растения, содержащие наркотические средства, он выращивал для личного употребления.

Эль-Айюби вину признал полностью и публично принес извинения.

Петренко говорит, что выводы следствия о виновности Эль-Айюби основываются на комплексе доказательств, полученных в ходе расследования уголовного дела. Среди них результаты компьютерной, портретной, физико-химической и психиатрической судебных экспертиз, многочисленные показания свидетелей, в числе которых имеются представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций.

Сейчас уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

В СК напомнили, что раньше были утверждены два обвинительных заключения в отношении Даниила Симанова и Вячеслава Круглова, которым также инкриминировано преступление, предусмотренное ст. 354.1 УК РФ. Уголовные дела направлены в суд.