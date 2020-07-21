В Чебоксарах благоустроят 122 территории, выбранные жителями

Новости

В омском "Авангарде" 20 игроков и сотрудников заболели коронавирусом 13:27
Террорист из Луцка имеет две судимости и психиатрический диагноз 13:25
На Среднем Урале нашли нарушения в оказании помощи пациентам с COVID-19 13:21
В Новороссийске мужчина попытался провезти патроны в коробке от телефона 13:19
В Петербург ко Дню ВМФ доставили мощи Феодора Ушакова 13:18
Американские танки Abrams с активной защитой перебросили в Европу 13:15
Парламентарии Союзного государства наградили победителей "Славянского базара в Витебске" 13:13
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции 13:08
В Крыму три новых экотехнопарка на треть сократят объем мусора 13:06
Крупнейшая научная сенсация Германии случайно нашлась в подвале 13:05
Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне 12:59
Создана самая большая и подробная 3D-карта Вселенной 12:57
АвтоВАЗ объявил о старте продаж внедорожника Niva 12:55
В Югре ликвидировали несколько крупных лесных пожаров 12:53
Выявлена связь между потреблением фруктов и овощей и риском диабета 12:52
Во Франции пассажирам поездов предложили самостоятельно измерять температуру 12:50
Исследователи рассказали о музыкальных предпочтениях россиян 12:46
Названо имя злоумышленника, захватившего автобус с заложниками в Луцке 12:38
Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет 12:37
Умер известный шансонье Бока 12:30
В Госдуму внесен проект о ежегодной индексации всех видов пенсий не ниже инфляции 12:29
Немцы выступили против строительства завода Tesla 12:25
МЧС предупредило о возможных смерчах над Черным морем 12:24
Начальника угрозыска Батайска обвинили в избиении задержанного 12:22
Жителя Татарстана осудили за убийство бывшей жены и двоих сыновей 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 13:05

В Чебоксарах благоустроят 122 территории, выбранные жителями

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии подвели итоги опроса жителей по выбору территорий и объектов для благоустройства. Он состоялся во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Как рассказал на еженедельной планерке и.о. начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи города Дмитрий Денисов, обновление пространств будет проводиться в рамках постановления республиканского правительства о дополнительных мерах по комплексному развитию территорий.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
В Чебоксарах завершили реконструкцию Красной площади

Суммарно Чебоксарам на эти цели при поддержке врио главы Чувашии Олега Николаева выделено более 81 миллиона рублей.

Списки объектов изначально формировались по инициативам старших по домам, представителей ТОС, депутатского корпуса и общественных организаций. Поступило 430 предложений, которые затем были вынесены на обсуждение. В итоге по результатам голосования жителей для благоустройства в этом году определено 122 дворовые территории. Так, например, в Калининском районе отремонтируют 61 площадку, в Ленинском районе - 29, в Московском - 32 объекта. Также будут обновлены несколько общественных территорий.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, что на выделенные средства станет возможно отремонтировать участки, по которым было наибольшее количество обращений граждан.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
В Чебоксарах озвучили доходы бюджета

- Тема очень важная, требует серьезного отношения. Понятно, что все вопросы не закроем, но те участки, по которым фиксировали наибольшее количество обращений, будем ремонтировать. Жители проявили активность, приняли участие в рейтинговом голосовании. Работы много, и нужно качественно и своевременно благоустроить пространства, выбранные населением, - заявил сити-менеджер.

Ладыков поручил как можно быстрее провести конкурсные процедуры и определить подрядчиков.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары на Волге

Главное сегодня

Названо имя злоумышленника, захватившего автобус с заложниками в Луцке
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Силуанов: Подозрения в хакерских атаках экономике России не навредят
Международные полеты возобновятся из шести городов России
В России появится универсальный двигатель для самолетов марки Су