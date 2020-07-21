В Чебоксарах благоустроят 122 территории, выбранные жителями

В столице Чувашии подвели итоги опроса жителей по выбору территорий и объектов для благоустройства. Он состоялся во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Как рассказал на еженедельной планерке и.о. начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи города Дмитрий Денисов, обновление пространств будет проводиться в рамках постановления республиканского правительства о дополнительных мерах по комплексному развитию территорий.

Суммарно Чебоксарам на эти цели при поддержке врио главы Чувашии Олега Николаева выделено более 81 миллиона рублей.

Списки объектов изначально формировались по инициативам старших по домам, представителей ТОС, депутатского корпуса и общественных организаций. Поступило 430 предложений, которые затем были вынесены на обсуждение. В итоге по результатам голосования жителей для благоустройства в этом году определено 122 дворовые территории. Так, например, в Калининском районе отремонтируют 61 площадку, в Ленинском районе - 29, в Московском - 32 объекта. Также будут обновлены несколько общественных территорий.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, что на выделенные средства станет возможно отремонтировать участки, по которым было наибольшее количество обращений граждан.

- Тема очень важная, требует серьезного отношения. Понятно, что все вопросы не закроем, но те участки, по которым фиксировали наибольшее количество обращений, будем ремонтировать. Жители проявили активность, приняли участие в рейтинговом голосовании. Работы много, и нужно качественно и своевременно благоустроить пространства, выбранные населением, - заявил сити-менеджер.

Ладыков поручил как можно быстрее провести конкурсные процедуры и определить подрядчиков.