В Чебоксарах из-за пандемии снизились объемы строительства жилья

В Чебоксарах, по оценкам экспертов, вместо запланированных 420 тысяч кв.метров жилья будет введено в эксплуатацию лишь около 300 тысяч кв.метров.

Такие цифры озвучил замглавы администрации столицы Чувашии по вопросам архитектуры и градостроительства Иван Кучерявый.

По его словам, за первое полугодие было введено в строй 109,6 тысячи кв.метров жилья.

Кроме того, участники совещания затронули вопрос участия строительных компаний в федеральной программе "Жилище". Благодаря данному нацпроекту до конца августа появятся две дороги в микрорайоне Новый город, одна - в микрорайоне Университет. В 2021 году запланировано построить автодорогу при въезде в жилой район "Новый город" со стороны Новочебоксарска.

Однако, как заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, некоторые застройщики не используют возможность привлечь федеральные средства.

- В очередной раз прорыва в этом направлении нет. Несмотря на упрощение процедуры подачи заявок, строительные компании продолжают игнорировать возможность привлечения федерального финансирования на строительство дорожных и инфраструктурных объектов, - отметил глава администрации.

На сегодняшний день заявки на участие в национальном проекте на 2021 год получены только от двух компаний. Они планируют строительство новых дорог в микрорайоне Олимп, сетей водопровода и канализации в микрорайоне Новый город.