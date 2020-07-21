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21.07.2020 20:12
Рубрика: Спорт

Подобрали призовых

Национальные команды сразятся против клубов-медалистов чемпионата Суперлиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
Всероссийская федерация объявила, что в августе пройдут два турнира с участием мужской и женской национальных сборных, где они сыграют против призеров чемпионата российской Суперлиги 2019/20.
Предыдущий сезон-2019 женская сборная страны завершила выигрышем "бронзы" на престижном Кубке мира в Японии. Фото: РИА Новости Предыдущий сезон-2019 женская сборная страны завершила выигрышем "бронзы" на престижном Кубке мира в Японии. Фото: РИА Новости
Предыдущий сезон-2019 женская сборная страны завершила выигрышем "бронзы" на престижном Кубке мира в Японии. Фото: РИА Новости

Сначала 24-26 августа в казанском Центре волейбола "Санкт-Петербург" подопечные главного тренера Туомаса Саммелвуо, начинающего в сборной второй сезон, встретятся с новоиспеченным чемпионом новосибирским "Локомотивом", обладателем "серебра" и Кубка России хозяином арены ВК "Зенит-Казань" и кемеровским "Кузбассом", который взял Суперкубок страны и "бронзу" лиги. Турнир называется "Кубок Победы", он посвящен 75-летнему юбилею разгрома фашистов в Великой Отечественной войне. Все средства, вырученные от спонсорских активаций и пожертвований, будут переданы в один из благотворительных фондов, помогающих ветеранам боевых действий.

Фото: Михаил Синицын/РГ
В Москве прошел этап первенства страны по пляжному волейболу

Состав сборной: связующие - Александр Бутько ("Зенит-Казань"), Игорь Кобзарь ("Кузбасс"); диагональные нападающие - Максим Михайлов ("Зенит-Казань"), Виктор Полетаев ("Зенит", Санкт-Петербург); блокирующие - Артем Вольвич, Алексей Кононов (оба - "Зенит-Казань"), Ильяс Куркаев ("Локомотив" Нс), Игорь Филиппов, Иван Яковлев (оба - "Зенит" СПб); доигровщики - Денис Богдан, Дмитрий Волков (оба - "Факел", Новый Уренгой), Егор Клюка ("Зенит" СПб), Сергей Савин ("Локомотив" Нс), Андрей Сурмачевский ("Зенит-Казань"); либеро - Валентин Голубев ("Зенит-Казань"), Сергей Мелкозеров ("Зенит" СПб).

Турнир с участием мужской сборной состоится в Казани, девушки затем сыграют в Калининграде

Сразу по завершении соревнований в Татарстане внимание болельщиков переключится с Казани на берега Балтики, где девушки сыграют за Кубок губернатора Калининградской области в столице региона страны. Сборная России под началом Серджио Бузато 27-29 августа в однокруговом турнире будет соперничать с тремя лучшими клубами Суперлиги - ВК "Динамо-Казань", местным "Локомотивом" и "Уралочкой-НТМК", представляющей всю Свердловскую область. В списке Бузато 16 волейболисток, причем среди них снова вместе наши главные звезды - столичная динамовка Наталия Гончарова и Татьяна Кошелева, которая пока с клубом на сезон 2020/21 не определилась.

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