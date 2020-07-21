Жителя Татарстана осудили за убийство бывшей жены и двоих сыновей

Верховный суд Татарстана во вторник приговорил к пожизненному лишению свободы 41-летнего жителя Менделеевска за убийство бывшей супруги, пасынка и малолетнего сына. Сам он во время последнего слова просил для себя смертной казни.

Трагедия произошла 3 декабря прошлого года в Менделеевске. Пьяный мужчина ночью наведался в гости к своей бывшей супруге, заподозрил ее в неверности и зарезал ее.

Так же под "горячую руку" попал двухлетний сын, у которого потом следователи найдут 34 ножевых ранения, и 19-летний пасынок. Юноша пытался заступиться за мать и отобрать у отчима оружие преступления, но получил 27 ударов ножом. В живых в этой страшной трагедии удалось остаться только 12-летнему пасынку, который так же был ранен, но сбежал из дома, в одних трусах добежал до круглосуточной пекарни, и рассказал обо всем случившемся взрослым. Сам подсудимый не считает себя виновным в покушении на убийство 12-летнего мальчика.

- Я искренне раскаиваюсь. Если есть возможность, дайте искупить мою вину. Если нет - приговорите меня к смертной казни, - заявил преступник во время суда.

Гособвинение по делу поддерживал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Выступая в прениях сторон, он просил суд признать мужчину виновным, предложив назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор может быть оспорен в течение 10 дней.