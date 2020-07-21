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21.07.2020 10:35
Рубрика: Общество

В Новосибирском зоопарке родились 16 краснокнижных манулов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Три самки манулов в Новосибирском зоопарке одновременно принесли потомство.

Фото: Скриншот с видео группы "Вконтакте" https://vk.com/riafan
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Как рассказали специалисты учреждения на странице в Instagram, на свет появилось 16 детенышей. У одной из самок родилось три котенка, у другой - пять, а третья принесла сразу восемь малышей.

Когда манулы содержатся в условиях зоопарка, для их размножения нужно создавать особые условия, - это требует опыта и усилий. В Новосибирском зоопарке отметили, что здесь манулы успешно размножаются на протяжении уже четверти века.

- В первые недели жизни детеныши манула, как и малыши всех кошачьих, абсолютно беспомощны: у них закрыты глаза и нет зубов. Вес новорожденного манула - около 100 граммов, - подчеркивают специалисты зоологического парка. - Мама кормит детенышей молоком и постоянно находится с ними рядом. Котята развиваются довольно быстро. К двадцатому дню у них открываются глаза.

Любопытно, что у маленьких манулов глаза обладают ярко-голубым оттенком, но с возрастом меняют цвет сначала на зеленый, а затем на желтый. Через пару дней после того, как котята откроют глаза, они начинают питаться мясом. Самостоятельные прогулки малыши начинают, когда им исполнится примерно месяц, и, судя по всему, сейчас у них начался такой период.

Фото: instagram.com/arctic_lab_yamal
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Как заметили сотрудники зоопарка, на днях беспокойное потомство начало ненадолго выходить из укрытия, хотя пока что любая незнакомая деталь заставляет их ретироваться за мамину спину. Но с каждым днем они становятся все решительнее, и вскоре у посетителей будет больше шансов поближе познакомиться с котятами.

Каждая самка с потомством находится в отдельном вольере из-за того, что манулы предпочитают одиночный образ жизни. Самцы в воспитании детенышей участия не принимают. Чтобы отыскать пушистое пополнение, посетителям нужно дойти до конюшни на территории зоопарка и свернуть направо. Специалисты настойчиво советуют не шуметь около вольера и набраться терпения.

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